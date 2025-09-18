  • Články
Slovenský veľvyslanec odovzdal protest proti účasti Rakušana na demonštrácii v SR

  • DNES - 12:24
  • Praha
Slovenský veľvyslanec v Česku Martin Muránsky vo štvrtok v sídle českého ministerstva zahraničných vecí tlmočil protest vlády SR proti účasti českého ministra vnútra Víta Rakušana na demonštrácii v Bratislave.

Spravodajkyni TASR to potvrdil hovorca rezortu diplomacie Daniel Drake. Česká strana podľa jeho slov Muránskemu zopakovala, že išlo o súkromnú aktivitu Rakušana.

Išlo o súkromnú aktivitu ministra vnútra. Dnes to slovenskému veľvyslancovi vysvetlil aj vrchný riaditeľ (európskej sekcie ministerstva zahraničných vecí Radek) Pech,“ uviedol Drake.

Rakušan svojou účasťou na demonštrácii, ktorú organizovali slovenské opozičné strany, zasiahol podľa slovenského ministra zahraničných vecí Juraja Blanára do vnútorných záležitostí SR a Slovensko zatiahol do vrcholiacej kampane v Česku pred voľbami do Poslaneckej snemovne.

To Rakušan odmieta. Opakovane uviedol, že sa na demonštrácii zúčastnil ako súkromná osoba a podotkol, že nijako do slovenských politických záležitostí nezasahoval.

Zdroj: Info.sk, TASR
