Zdieľanie deepfakov budú v Taliansku trestať väzením
- DNES - 12:21
- Rím
Taliansky parlament v stredu večer schválil nový rámcový zákon o umelej inteligencii (AI).
Podľa neho bude možné páchateľa potrestať až piatimi rokmi vo väzení za distribúciu obrázkov alebo videí vygenerovaných AI bez súhlasu vyobrazených ľudí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Taliansky Senát návrh schválil v stredu večer pomerom 77 hlasov za a 55 proti, predtým ho schválila aj Poslanecká snemovňa. Zákonodarcovia sa podľa agentúry DPA rozhodli návrh podporiť po sérii prípadov, pri ktorých sa na pornografických videách generovaných AI objavovali aj verejne známe ženy.
Podľa vlády je Taliansko vôbec prvou krajinou v Európskej únii (EÚ), ktorá schválila na národnej úrovni legislatívu zohľadňujúcu najnovšie odporučenia EÚ v oblasti umelej inteligencie. Rámcový zákon určuje základné pravidlá pre používanie AI a vláde ukladá povinnosť v budúcnosti vypracovať podrobnejšie predpisy.
