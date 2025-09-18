Maďarsko naďalej odmieta zrýchliť prechod na inú ako ruskú ropu
- DNES - 11:46
- Budapešť
Maďarsko nezmenilo svoj postoj a naďalej odmieta zrýchliť prechod z ruskej ropy na alternatívne možnosti. Vo štvrtok to vyhlásila maďarská ministerka životného prostredia Anikó Raiszová, píše TASR podľa denníka The Guardian.
„Poznáte naše stanovisko. Sme jednou z mála vnútrozemských krajín v regióne. Naša pozícia sa preto vždy riadila bezpečnosťou, energetickou bezpečnosťou Maďarska. Všetko, čo v tejto súvislosti robíme, samozrejme okrem boja za spoločné ciele v oblasti klímy a životného prostredia, sa rozhoduje aj na základe otázky energetickej bezpečnosti,“ uviedla Raiszová.
„Nemáme pobrežie. Máme slnečnú energiu, ale poznáme realitu. Myslíme si, že to je tá najdôležitejšia otázka. Vieme, že nás čakajú dôležité úlohy, ale nesnívajme. Hľadajme riešenia, ktoré fungujú,“ dodala.
Ministri životného prostredia členských štátov Európskej únie (EÚ) sa vo štvrtok stretávajú v Bruseli, kde okrem iného diskutujú aj o klimatickom cieli bloku pre rok 2040. The Guardian pripomína, že rokovanie sa koná v čase, keď EÚ zvažuje možnosti, ako sa úplne odstrihnúť od dodávok ruskej ropy.
EK v máji predstavila návrh legislatívy na postupné ukončenie dovozu ropy, plynu a jadrového paliva z Ruska do krajín EÚ, a to do 1. januára 2028. Predseda vlády SR Robert Fico v reakcii oznámil, že návrh je v súčasnej podobe neakceptovateľný, pretože by výrazne poškodil konkurencieschopnosť EÚ aj Slovenska.
Americký prezident Donald Trump začiatkom septembra povedal európskym lídrom na summite takzvanej koalície ochotných v Paríži, že Európa musí prestať nakupovať ruskú ropu, pretože tým pomáha Moskve financovať svoje vojenské ťaženie proti Ukrajine.
Trump následne vyhlásil, že je pripravený uvaliť na Rusko sankcie pre vojnu na Ukrajine: Podmienil ich však tým, že tak členské štáty Severoatlantickej aliancie (NATO) urobia ako prvé.
Americký minister energetiky Chris Wright predtým vyzval Slovensko a Maďarsko, aby prestali brojiť proti snahám EÚ o ukončenie energetickej závislosti od Ruska do roku 2027 a namiesto toho nakupovali energonosiče zo Spojených štátov. Republikánsky senátor Lindsey Graham zas obe krajiny varoval pred dôsledkami v prípade, že budú v nákupoch pokračovať.
Slovenský veľvyslanec odovzdal protest proti účasti Rakušana na demonštrácii v SR
Slovenský veľvyslanec v Česku Martin Muránsky vo štvrtok v sídle českého ministerstva zahraničných vecí tlmočil protest vlády SR proti účasti českého ministra vnútra Víta Rakušana na demonštrácii v Bratislave.
Zdieľanie deepfakov budú v Taliansku trestať väzením
Taliansky parlament v stredu večer schválil nový rámcový zákon o umelej inteligencii.
Netanjahu odmieta konšpirácie o tom, že Izrael bol zapletený do vraždy Kirka
Predseda izraelskej vlády naznačil, že tieto fámy šíri Katar.
Svet je na križovatke medzi mierom a vojnou, tvrdí Čína
Čína varovala pred zasahovaním do svojich záležitostí a ďalšími spormi uprostred regionálnych konfliktov.