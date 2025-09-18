  • Články
Štvrtok, 18.9.2025Meniny má Eugénia
Rybníček: Pre konsolidáciu nebudú mať mestá a obce financie na rozvoj

  • DNES - 11:37
  • Bratislava
Mestá a obce nebudú mať z dôvodu konsolidácie finančné prostriedky na rozvoj a skvalitňovanie služieb pre obyvateľov Slovenska.

Vo štvrtok to uviedol prezident Únie miest Slovenska (ÚMS) Richard Rybníček po stretnutí s predsedom Národnej rady SR Richardom Rašim (Hlas-SD).

Už nebudeme mať financovanie na rozvoj a skvalitňovanie služieb obyvateľom a takto sa jednoducho fungovať nedá. Nie je možné stále krátiť finančné prostriedky, ktoré patria podľa zákona mestám a obciam len preto, že štát nedokáže šetriť na sebe a nevie urobiť riadnu konsolidáciu na svojich ministerstvách, štátnych úradoch a vo svojej vlastnej kompetencii,“ povedal Rybníček.

V rámci konsolidácie na budúci rok pôjde pri samosprávach o výpadok 110 miliónov eur. Aktuálne nie je podľa neho možné vyčísliť, ako konsolidačné opatrenia zasiahnu jednotlivé mestá, no Slováci nedostanú vyššie služby, ale rovnaké ako doteraz. Rybníček zdôraznil, že aktuálne mestá a obce neuvažujú o zvýšení daňového zaťaženia pre obyvateľov SR alebo podnikateľov či o zdvíhaní dane z nehnuteľnosti.

Keby sme my teraz začali zvyšovať dane z nehnuteľností a napĺňať si svoje rozpočty, tak si myslím, že to vôbec nie je cesta, takže toto robiť určite nebudeme. A v rámci tejto konsolidácie by sme oveľa viac privítali, keby na sebe šetril štát a peniaze, ktoré patria mestám a obciam z dane z príjmu fyzických osôb, zostávali v mestách a obciach. Tam najlepšie vieme, ako sa máme vysporiadať s problémami, ktoré tam riešime a štát to evidentne nezvláda,“ dodal Rybníček.

Zdroj: Info.sk, TASR
