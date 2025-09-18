  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 18.9.2025Meniny má Eugénia
20°Bratislava

KDH vyzýva Šaška, aby prijal politickú zodpovednosť za tender na záchranky

  • DNES - 11:25
  • Bratislava
KDH vyzýva Šaška, aby prijal politickú zodpovednosť za tender na záchranky

Opozičné KDH opätovne kritizuje ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD) pre situáciu okolo tendra na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby (ZZS).

Vyzýva ho, aby prijal politickú zodpovednosť. Upozorňuje na to, že pochybnosti okolo tendra dosiaľ nevyvrátil. Vyplýva to z vyjadrení poslancov Národnej rady SR Františka Majerského a Petra Stachuru (obaja KDH).

Šaško, ako sa táto kauza prevalila, hovoril, že tender na záchranky je zrušený. Ten však zrušený nebol. Minister klame. (...) Šaška sme sa zároveň pred mesiacom cez infozákon pýtali, nech nám povie, na základe čoho rozhodol o ukončení tendra. On však ani po mesiaci neodpovedá a porušuje tým ďalší zákon,“ poznamenal Majerský na štvrtkovej tlačovej konferencii.

Spolu so Stachurom vyjadrili svoje obavy z toho, čo bude ďalej so záchrankami na Slovensku. Stachura takisto kritizoval v parlamente nedávno schválený návrh, ktorý upravuje postup pri zrušení povolenia na prevádzkovanie ambulancií ZZS alebo pri jeho nevydaní. „Ten okrem iného prináša to, že firmy, ktoré doteraz poskytovali ZZS, ju môžu poskytovať naďalej a na dobu neurčitú,“ okomentoval.

Opozícia v lete opakovane kritizovala tender na záchranky. Hovorila o netransparentnosti. Minister zdravotníctva v súvislosti s kritikou tendra reagoval, že nedopustí škandály či „kšefty“. Požiadal Generálnu prokuratúru SR o prešetrenie zákonnosti postupov v súvislosti s výberovým konaním. Avizoval takisto zrušenie tendra zákonným spôsobom. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR ho zrušilo v stredu 13. augusta. Viaceré opozičné strany však žiadali zverejnenie podrobností.

Šaško avizoval vyhlásenie nového tendra. Ubezpečoval, že končiace sa licencie bude možné predĺžiť. Parlament v septembri schválil zmeny týkajúce sa prevádzkovania ambulancií ZZS. Tie prinášajú úpravu postupu pri zrušení povolenia na prevádzkovanie ambulancií ZZS alebo pri jeho nevydaní. Ministerstvo zdravotníctva tak po novom bude môcť v prípade, ak poskytovateľovi zruší povolenie, vydať poverenie na dočasné prevádzkovanie daného sídla inému poskytovateľovi, ktorý povolenie má.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Kažimír podal odvolanie voči jeho odsudzujúcemu rozsudku

Kažimír podal odvolanie voči jeho odsudzujúcemu rozsudku

DNES - 12:25Domáce

Exminister financií a guvernér Národnej banky Slovenska Peter K. podal 27. augusta odvolanie voči rozsudku Špecializovaného trestného súdu, ktorým ho koncom mája uznal za vinného z podplácania.

Hnutie Slovensko hovorí o diskriminácii škôl, chce sa obrátiť na Ústavný súd

Hnutie Slovensko hovorí o diskriminácii škôl, chce sa obrátiť na Ústavný súd

DNES - 11:49Domáce

Návrh zákona o financovaní škôl je diskriminačný voči rodičom a žiakom, zasahuje do ústavných práv. Tvrdia to poslanci Národnej rady SR z klubu Hnutia Slovensko, Za ľudí a KÚ.

Danko skončil vo funckii predsedu poslaneckého klubu SNS

Danko skončil vo funckii predsedu poslaneckého klubu SNS

DNES - 10:59Domáce

Andrej Danko sa vzdal funkcie v parlamente.

Zrážka vlaku s osobným autom: Dopravu na železnici prerušili

Zrážka vlaku s osobným autom: Dopravu na železnici prerušili

DNES - 9:32Domáce

Vodič mal vojsť na železničné priecestie zabezpečené svetelným a zvukovým výstražným zariadením.

Vosveteit.sk
Ako môžeš počúvať YouTube na pozadí telefónu bez platenia Premium účtu? Microsoft si práve „kopol“ do GoogluAko môžeš počúvať YouTube na pozadí telefónu bez platenia Premium účtu? Microsoft si práve „kopol“ do Googlu
V Chrome je kritická diera. Google priznáva, že hackeri ju už aktívne zneužívajú. Ak ho neaktualizuješ, môžeš byť ďalšou obeťouV Chrome je kritická diera. Google priznáva, že hackeri ju už aktívne zneužívajú. Ak ho neaktualizuješ, môžeš byť ďalšou obeťou
POZOR! Ak sa ti na Androide zjaví takéto okno, máš problém. Veľký úrad varuje, čo nikdy nesmieš spraviť a ako sa máš zachovaťPOZOR! Ak sa ti na Androide zjaví takéto okno, máš problém. Veľký úrad varuje, čo nikdy nesmieš spraviť a ako sa máš zachovať
Hackeri majú novú fintu, ako ťa donútia infikovať si počítač vírusom sám. Toto je nový FileFix útok, ktorý obchádza antivírusyHackeri majú novú fintu, ako ťa donútia infikovať si počítač vírusom sám. Toto je nový FileFix útok, ktorý obchádza antivírusy
Čína ukázala vlak budúcnosti, ktorý prekračuje hranice fyziky. Na Slovensku môžeme len slepo závidieťČína ukázala vlak budúcnosti, ktorý prekračuje hranice fyziky. Na Slovensku môžeme len slepo závidieť
Samsung zverejnil zoznam 55 zariadení, ktoré dostanú One UI 8 s Androidom 16 aj s presnými dátumami aktualizácie. Je tam aj tvoj?Samsung zverejnil zoznam 55 zariadení, ktoré dostanú One UI 8 s Androidom 16 aj s presnými dátumami aktualizácie. Je tam aj tvoj?
Jaguar Land Rover je po hackerskom útoku stále v problémoch. Výroba stále stojí a odstávka sa predlžujeJaguar Land Rover je po hackerskom útoku stále v problémoch. Výroba stále stojí a odstávka sa predlžuje
Ušetri viac než 90 % na Office 2021 Pro! Doživotná licencia len za 31,25 €! Buď pripravený na zmenu ešte pred ukončením podpory!Ušetri viac než 90 % na Office 2021 Pro! Doživotná licencia len za 31,25 €! Buď pripravený na zmenu ešte pred ukončením podpory!
Umelá inteligencia je nový BOH. AI mení spôsob, ako ľudia hľadajú duchovnoUmelá inteligencia je nový BOH. AI mení spôsob, ako ľudia hľadajú duchovno
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP