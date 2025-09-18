  • Články
  • DNES - 10:59
  • Bratislava
Danko skončil vo funckii predsedu poslaneckého klubu SNS

Andrej Danko sa vzdal funkcie v parlamente.

Predseda SNS Andrej Danko sa vzdal funkcie predsedu poslaneckého klubu tejto strany v parlamente. Upozornil na to portál Topky s tým, že k rozhodnutiu malo dôjsť ešte v utorok 9. septembra.

Z Rozhodnutia predsedu NR SR Richarda Rašiho, ktoré je zverejnené na webovej stránke parlamentu, vyplýva, že Danka na poste nahradí Roman Michelko.

"Beriem na vedomie písomné oznámenie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Andreja Danka o tom, že sa 9. septembra 2025 vzdal funkcie predsedu Klubu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za Slovenskú národnú stranu a že odo dňa 10. septembra 2025 sa stal novým predsedom Klubu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za Slovenskú národnú stranu poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Roman Michelko," píše sa v rozhodnutí.

Michelko od začiatku volebného obdobia pôsobil v poslaneckom klube SNS. Členom strany však nebol. Vstúpil do nej vo februári. Michelko v parlamente pôsobí aj ako predseda výboru pre kultúru a médiá.

Zdroj: Info.sk, DP, nrsr.sk, TASR
