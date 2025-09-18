Danko skončil vo funckii predsedu poslaneckého klubu SNS
Andrej Danko sa vzdal funkcie v parlamente.
Predseda SNS Andrej Danko sa vzdal funkcie predsedu poslaneckého klubu tejto strany v parlamente. Upozornil na to portál Topky s tým, že k rozhodnutiu malo dôjsť ešte v utorok 9. septembra.
Z Rozhodnutia predsedu NR SR Richarda Rašiho, ktoré je zverejnené na webovej stránke parlamentu, vyplýva, že Danka na poste nahradí Roman Michelko.
"Beriem na vedomie písomné oznámenie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Andreja Danka o tom, že sa 9. septembra 2025 vzdal funkcie predsedu Klubu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za Slovenskú národnú stranu a že odo dňa 10. septembra 2025 sa stal novým predsedom Klubu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za Slovenskú národnú stranu poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Roman Michelko," píše sa v rozhodnutí.
Michelko od začiatku volebného obdobia pôsobil v poslaneckom klube SNS. Členom strany však nebol. Vstúpil do nej vo februári. Michelko v parlamente pôsobí aj ako predseda výboru pre kultúru a médiá.
Kažimír podal odvolanie voči jeho odsudzujúcemu rozsudku
Exminister financií a guvernér Národnej banky Slovenska Peter K. podal 27. augusta odvolanie voči rozsudku Špecializovaného trestného súdu, ktorým ho koncom mája uznal za vinného z podplácania.
Hnutie Slovensko hovorí o diskriminácii škôl, chce sa obrátiť na Ústavný súd
Návrh zákona o financovaní škôl je diskriminačný voči rodičom a žiakom, zasahuje do ústavných práv. Tvrdia to poslanci Národnej rady SR z klubu Hnutia Slovensko, Za ľudí a KÚ.
KDH vyzýva Šaška, aby prijal politickú zodpovednosť za tender na záchranky
Opozičné KDH opätovne kritizuje ministra zdravotníctva Kamila Šaška pre situáciu okolo tendra na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby.
Zrážka vlaku s osobným autom: Dopravu na železnici prerušili
Vodič mal vojsť na železničné priecestie zabezpečené svetelným a zvukovým výstražným zariadením.