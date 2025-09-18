  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 18.9.2025Meniny má Eugénia
20°Bratislava

Platy poslancov sa na budúci rok znížia

  • DNES - 10:54
  • Bratislava
Platy poslancov sa na budúci rok znížia

Vláda odsúhlasila zníženie platov poslancov parlamentu.

Platy aj paušálne náhrady poslancov Národnej rady (NR) SR sa budúci rok zmrazia a spolu s vyšším zdanením ich platov o 10 % oproti bežným ľuďom bude výsledkom ich reálne zníženie. Nižšie budú o 220 eur mesačne alebo 2600 eur ročne.

Dohodla sa na tom vládna koalícia, informoval vo štvrtok predseda NR SR Richard Raši (Hlas-SD) spolu s predsedami koaličných poslaneckých klubov Jánom Richterom (Smer-SD), Róbertom Pucim (Hlas-SD) a Romanom Michelkom (SNS).

Raši pripomenul, že plat poslanca sa odvíja od priemernej mzdy na Slovensku a keďže sa budúci rok očakáva jej rast, dôsledkom by v takom prípade bol aj nárast platov poslancov a ďalších ústavných činiteľov. „Považujem za mimoriadne dôležité, aby v ťažkých časoch na sebe šetril nielen štát, ale aj samotní politici. A považujem toto vyhlásenie za prejav solidarity nás politikov, poslancov, ktorí sme tu a zastupujeme koalíciu a naše poslanecké kluby, že sa aj nás osobne konsolidácia dotkne,“ zdôraznil.

Úpravu platov predloží podľa neho koalícia ako pozmeňujúci návrh v druhom čítaní o balíku konsolidačných opatrení, ktoré začne budúci týždeň v utorok (23. 9.). Predseda parlamentu pritom predpokladá, že zmenu podporia aj opoziční poslanci. „Očakávam, že toto podporí 150 poslancov, aj z terajšej opozície, ktorá keď bola pri vláde, neurobila vôbec nič,“ konštatoval Raši. Celá konsolidácia je nutná podľa neho práve preto, ako hospodárili predchádzajúce vlády.

Diskusiu o platoch ďalších ústavných činiteľov vedú podľa Rašiho aj predsedovia koaličných strán. „Určite vás budú v najbližších dňoch informovať aj o iných opatreniach, ktorými politici prispejú k tomu, aby sa podieľali aj znížením vlastných miezd na konsolidácii,“ doplnil.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Rybníček: Pre konsolidáciu nebudú mať mestá a obce financie na rozvoj

Rybníček: Pre konsolidáciu nebudú mať mestá a obce financie na rozvoj

DNES - 11:37Ekonomické

Mestá a obce nebudú mať z dôvodu konsolidácie finančné prostriedky na rozvoj a skvalitňovanie služieb pre obyvateľov Slovenska, tvrdí prezident Únie miest Slovenska.

Pri niektorých nápojoch by sa mohla znížiť DPH, odsúhlasil finančný výbor

Pri niektorých nápojoch by sa mohla znížiť DPH, odsúhlasil finančný výbor

DNES - 10:30Ekonomické

DPH by mohla klesnúť aj pri vybraných nesladených nealkoholických nápojoch.

Pekári avizujú rast cien pekárenských výrobkov

Pekári avizujú rast cien pekárenských výrobkov

DNES - 9:47Ekonomické

Ďalší konsolidačný balíček ovplyvní aj pekárov, cukrárov a cestovinárov.

Pacienti v EÚ budú pravdepodobne naďalej čeliť nedostatku dôležitých liekov

Pacienti v EÚ budú pravdepodobne naďalej čeliť nedostatku dôležitých liekov

VČERA - 20:24Ekonomické

Napriek protiopatreniam pretrváva riziko, že niektoré lieky vrátane bežných antibiotík nebudú v určitých obdobiach dostupné, varoval v stredu Európsky dvor audítorov.

Vosveteit.sk
Ako môžeš počúvať YouTube na pozadí telefónu bez platenia Premium účtu? Microsoft si práve „kopol“ do GoogluAko môžeš počúvať YouTube na pozadí telefónu bez platenia Premium účtu? Microsoft si práve „kopol“ do Googlu
V Chrome je kritická diera. Google priznáva, že hackeri ju už aktívne zneužívajú. Ak ho neaktualizuješ, môžeš byť ďalšou obeťouV Chrome je kritická diera. Google priznáva, že hackeri ju už aktívne zneužívajú. Ak ho neaktualizuješ, môžeš byť ďalšou obeťou
POZOR! Ak sa ti na Androide zjaví takéto okno, máš problém. Veľký úrad varuje, čo nikdy nesmieš spraviť a ako sa máš zachovaťPOZOR! Ak sa ti na Androide zjaví takéto okno, máš problém. Veľký úrad varuje, čo nikdy nesmieš spraviť a ako sa máš zachovať
Hackeri majú novú fintu, ako ťa donútia infikovať si počítač vírusom sám. Toto je nový FileFix útok, ktorý obchádza antivírusyHackeri majú novú fintu, ako ťa donútia infikovať si počítač vírusom sám. Toto je nový FileFix útok, ktorý obchádza antivírusy
Čína ukázala vlak budúcnosti, ktorý prekračuje hranice fyziky. Na Slovensku môžeme len slepo závidieťČína ukázala vlak budúcnosti, ktorý prekračuje hranice fyziky. Na Slovensku môžeme len slepo závidieť
Samsung zverejnil zoznam 55 zariadení, ktoré dostanú One UI 8 s Androidom 16 aj s presnými dátumami aktualizácie. Je tam aj tvoj?Samsung zverejnil zoznam 55 zariadení, ktoré dostanú One UI 8 s Androidom 16 aj s presnými dátumami aktualizácie. Je tam aj tvoj?
Jaguar Land Rover je po hackerskom útoku stále v problémoch. Výroba stále stojí a odstávka sa predlžujeJaguar Land Rover je po hackerskom útoku stále v problémoch. Výroba stále stojí a odstávka sa predlžuje
Ušetri viac než 90 % na Office 2021 Pro! Doživotná licencia len za 31,25 €! Buď pripravený na zmenu ešte pred ukončením podpory!Ušetri viac než 90 % na Office 2021 Pro! Doživotná licencia len za 31,25 €! Buď pripravený na zmenu ešte pred ukončením podpory!
Umelá inteligencia je nový BOH. AI mení spôsob, ako ľudia hľadajú duchovnoUmelá inteligencia je nový BOH. AI mení spôsob, ako ľudia hľadajú duchovno
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP