Platy poslancov sa na budúci rok znížia
- DNES - 10:54
- Bratislava
Vláda odsúhlasila zníženie platov poslancov parlamentu.
Platy aj paušálne náhrady poslancov Národnej rady (NR) SR sa budúci rok zmrazia a spolu s vyšším zdanením ich platov o 10 % oproti bežným ľuďom bude výsledkom ich reálne zníženie. Nižšie budú o 220 eur mesačne alebo 2600 eur ročne.
Dohodla sa na tom vládna koalícia, informoval vo štvrtok predseda NR SR Richard Raši (Hlas-SD) spolu s predsedami koaličných poslaneckých klubov Jánom Richterom (Smer-SD), Róbertom Pucim (Hlas-SD) a Romanom Michelkom (SNS).
Raši pripomenul, že plat poslanca sa odvíja od priemernej mzdy na Slovensku a keďže sa budúci rok očakáva jej rast, dôsledkom by v takom prípade bol aj nárast platov poslancov a ďalších ústavných činiteľov. „Považujem za mimoriadne dôležité, aby v ťažkých časoch na sebe šetril nielen štát, ale aj samotní politici. A považujem toto vyhlásenie za prejav solidarity nás politikov, poslancov, ktorí sme tu a zastupujeme koalíciu a naše poslanecké kluby, že sa aj nás osobne konsolidácia dotkne,“ zdôraznil.
Úpravu platov predloží podľa neho koalícia ako pozmeňujúci návrh v druhom čítaní o balíku konsolidačných opatrení, ktoré začne budúci týždeň v utorok (23. 9.). Predseda parlamentu pritom predpokladá, že zmenu podporia aj opoziční poslanci. „Očakávam, že toto podporí 150 poslancov, aj z terajšej opozície, ktorá keď bola pri vláde, neurobila vôbec nič,“ konštatoval Raši. Celá konsolidácia je nutná podľa neho práve preto, ako hospodárili predchádzajúce vlády.
Diskusiu o platoch ďalších ústavných činiteľov vedú podľa Rašiho aj predsedovia koaličných strán. „Určite vás budú v najbližších dňoch informovať aj o iných opatreniach, ktorými politici prispejú k tomu, aby sa podieľali aj znížením vlastných miezd na konsolidácii,“ doplnil.
