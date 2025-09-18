  • Články
Zrážka vlaku s osobným autom: Dopravu na železnici prerušili

  • DNES - 9:32
  • Lietavská Lúčka
Zrážka vlaku s osobným autom: Dopravu na železnici prerušili

Vodič mal vojsť na železničné priecestie zabezpečené svetelným a zvukovým výstražným zariadením.

Žilinská polícia zasahovala vo štvrtok ráno pri dopravnej nehode, ku ktorej došlo na železničnom priecestí v obci Lietavská Lúčka. Informovala o tom žilinská krajská polícia na Facebooku s tým, že k nehode došlo okolo 7:00 hod.

Podľa polície na mieste došlo k zrážke vlaku s osobným autom značky Citroen. "Vodič viedol vozidlo značky Citroen Berlingo od ulice Staničná na ulicu Na Pleš, vošiel na nechránené železnične priecestie, ktoré v tom čase bolo zabezpečené svetelným a zvukovým výstražným zariadením," spresnila polícia.

Rušňovodič reagoval trúbením a brzdením, no zrážke s autom už zabrániť nedokázal.

Premávku na železnici prerušili

Podľa polície sa pri nehode zranila spolujazdkyňa z osobného auta, so zraneniami ju previezli do nemocnice. Alkohol nezistili u vodiča ani rušňovodiča.

"Z dôvodu realizácie dopravnej nehody bola na nevyhnutne potrebný čas prerušená doprava na železničnej trati," dodala polícia s tým, že pokračuje vo vyšetrovaní okolností dopravnej nehody.

Zdroj: Info.sk, facebook.com/KRPZZA
