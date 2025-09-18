  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 18.9.2025Meniny má Eugénia
16°Bratislava

Svet je na križovatke medzi mierom a vojnou, tvrdí Čína

  • DNES - 8:43
  • Peking
Svet je na križovatke medzi mierom a vojnou, tvrdí Čína

Čína varovala pred zasahovaním do svojich záležitostí a ďalšími spormi uprostred regionálnych konfliktov. TASR o tom informuje podľa agentúry DPA.

Svet dnes stojí na ďalšej križovatke: mier alebo vojna, dialóg alebo konfrontácia,“ povedal na otváracom ceremoniáli bezpečnostnej konferencie Fórum Siang-šan v Pekingu minister obrany Tung Ťün. Povedal, že Taiwan je nepopierateľne súčasťou Číny a dodal, že čínska Ľudová oslobodzovacia armáda je mocnou silou schopnou brániť „znovuzjednotenie“.

Peking nikdy nedovolí, aby pokusy o taiwanskú nezávislosť uspeli, povedal Dong. Je pripravený kedykoľvek zmariť akékoľvek „vonkajšie vojenské zasahovanie“, nemenoval však žiadne konkrétne krajiny.

Demokratický Taiwan má 23,4 milióna obyvateľov a udržiava si nezávislú vládu od roku 1949 po občianskej vojne, v ktorej na pevnine zvíťazili komunisti. Na ostrov sa vtedy uchýlil porazený nacionalistický Kuomintang pod vedením generála Čankajška.

Peking si nárokuje Taiwan ako súčasť svojho územia a často hrozil jeho anexiou. Spojené štáty ako najdôležitejší podporovateľ Taiwanu sú podľa zákona z roku 1979 zaviazané podporovať obranné schopnosti ostrovnej demokracie.

Vzhľadom na spory o oblasti bohaté na zdroje v Juhočínskom mori Dong zdôraznil, že Čína bude chrániť svoju územnú suverenitu, ako aj svoje práva a záujmy.

Podľa ministra by úsilie o absolútnu vojenskú prevahu a prístup „silnejší má právo“ v konečnom dôsledku viedli k „vláde džungle“.

Fórum Siang-šan sa považuje za čínsku reakciu na bezpečnostnú konferenciu Dialóg Shangri-La v Singapure. Západné krajiny sem zvyčajne posielajú len zástupcov na nízkej úrovni – Nemecko a USA vyslali vojenských atašé zo svojich veľvyslanectiev.

Podľa informácií z Pekingu účasť na fóre potvrdili obranní politici a experti z viac ako 100 krajín.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Trump chce označiť hnutie Antifa za teroristickú organizáciu

Trump chce označiť hnutie Antifa za teroristickú organizáciu

DNES - 8:11Zahraničné

Americký prezident Donald Trump v stredu vyhlásil, že hnutie Antifa zaradí na zoznam teroristických organizácií.

ABC pozastavila vysielanie relácie Jimmyho Kimmela pre tvrdenia o zabití Kirka

ABC pozastavila vysielanie relácie Jimmyho Kimmela pre tvrdenia o zabití Kirka

DNES - 6:16Zahraničné

Americká televízna stanica ABC pozastavila vysielanie nočnej šou Jimmyho Kimmela na neurčito od stredy.

Pri streľbe v Pensylvánii zahynuli traja policajti

Pri streľbe v Pensylvánii zahynuli traja policajti

DNES - 6:13Zahraničné

Traja policajti zahynuli a ďalší dvaja utrpeli zranenia pri streľbe v americkom štáte Pensylvánia, ku ktorej došlo v stredu, oznámila polícia. Útočník je mŕtvy.

Karol III. vyzdvihol Trumpa za jeho „odhodlanie“ hľadať riešenie konfliktov

Karol III. vyzdvihol Trumpa za jeho „odhodlanie“ hľadať riešenie konfliktov

DNES - 6:11Zahraničné

Americký prezident označil svoju návštevu Spojeného kráľovstva za „jednu z najväčších ctí“.

Vosveteit.sk
POZOR! Ak sa ti na Androide zjaví takéto okno, máš problém. Veľký úrad varuje, čo nikdy nesmieš spraviť a ako sa máš zachovaťPOZOR! Ak sa ti na Androide zjaví takéto okno, máš problém. Veľký úrad varuje, čo nikdy nesmieš spraviť a ako sa máš zachovať
Hackeri majú novú fintu, ako ťa donútia infikovať si počítač vírusom sám. Toto je nový FileFix útok, ktorý obchádza antivírusyHackeri majú novú fintu, ako ťa donútia infikovať si počítač vírusom sám. Toto je nový FileFix útok, ktorý obchádza antivírusy
Čína ukázala vlak budúcnosti, ktorý prekračuje hranice fyziky. Na Slovensku môžeme len slepo závidieťČína ukázala vlak budúcnosti, ktorý prekračuje hranice fyziky. Na Slovensku môžeme len slepo závidieť
Samsung zverejnil zoznam 55 zariadení, ktoré dostanú One UI 8 s Androidom 16 aj s presnými dátumami aktualizácie. Je tam aj tvoj?Samsung zverejnil zoznam 55 zariadení, ktoré dostanú One UI 8 s Androidom 16 aj s presnými dátumami aktualizácie. Je tam aj tvoj?
Jaguar Land Rover je po hackerskom útoku stále v problémoch. Výroba stále stojí a odstávka sa predlžujeJaguar Land Rover je po hackerskom útoku stále v problémoch. Výroba stále stojí a odstávka sa predlžuje
Ušetri viac než 90 % na Office 2021 Pro! Doživotná licencia len za 31,25 €! Buď pripravený na zmenu ešte pred ukončením podpory!Ušetri viac než 90 % na Office 2021 Pro! Doživotná licencia len za 31,25 €! Buď pripravený na zmenu ešte pred ukončením podpory!
Umelá inteligencia je nový BOH. AI mení spôsob, ako ľudia hľadajú duchovnoUmelá inteligencia je nový BOH. AI mení spôsob, ako ľudia hľadajú duchovno
POZOR! Tieto podvodné Android aplikácie oklamali 38 miliónov ľudí. Je ich viac než 200 a môžeš ich mať v mobile!POZOR! Tieto podvodné Android aplikácie oklamali 38 miliónov ľudí. Je ich viac než 200 a môžeš ich mať v mobile!
Einstein sa mohol mýliť. To, čo sme sa učili o termodynamike, už nemusí platiť. Vedci hovoria o prepisovaní učebnícEinstein sa mohol mýliť. To, čo sme sa učili o termodynamike, už nemusí platiť. Vedci hovoria o prepisovaní učebníc
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP