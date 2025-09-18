  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 18.9.2025Meniny má Eugénia
16°Bratislava

Trump chce označiť hnutie Antifa za teroristickú organizáciu

  • DNES - 8:11
  • Washington
Trump chce označiť hnutie Antifa za teroristickú organizáciu

Americký prezident Donald Trump v stredu vyhlásil, že hnutie Antifa zaradí na zoznam teroristických organizácií.

Takýmto krokom sa vyhrážal už počas svojho prvého funkčného obdobia. Vyzval tiež na dôkladné vyšetrenie finančných podporovateľov hnutia, ktoré nazval „chorou nebezpečnou krajne ľavicovou katastrofou.“ TASR o tom píše podľa agentúr DPA, AFP a DPA.

Trump neozrejmil, ako chce tento zámer dosiahnuť. DPA upozorňuje, že názov Antifa (antifašistický) nie je v Spojených štátoch označením jednej centrálne vedenej organizácie. Ide skôr o viacero voľne prepojených krajne ľavicových skupín a jednotlivcov, ktorí sa na rôznych demonštráciách stavajú na odpor proti prívržencom neonacizmu. Americké federálne zákony vláde neumožňujú označiť vnútroštátnu organizáciu za teroristickú.

Americký prezident už počas svojho prvého funkčného obdobia obviňoval Antifu zo šírenia nepokojov a násilia. Hnutiu pripisoval vinu za útoky proti polícii alebo aj za nepokoje v americkom Kapitole 6. januára 2021.

Bývalý riaditeľ Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) počas Trumpovej prvej vlády Christopher Wray vo výpovedi pred Kongresom v roku 2021 vyhlásil, že Antifa je ideológia, nie organizácia, a nemá hierarchickú štruktúru.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Svet je na križovatke medzi mierom a vojnou, tvrdí Čína

Svet je na križovatke medzi mierom a vojnou, tvrdí Čína

DNES - 8:43Zahraničné

Čína varovala pred zasahovaním do svojich záležitostí a ďalšími spormi uprostred regionálnych konfliktov.

ABC pozastavila vysielanie relácie Jimmyho Kimmela pre tvrdenia o zabití Kirka

ABC pozastavila vysielanie relácie Jimmyho Kimmela pre tvrdenia o zabití Kirka

DNES - 6:16Zahraničné

Americká televízna stanica ABC pozastavila vysielanie nočnej šou Jimmyho Kimmela na neurčito od stredy.

Pri streľbe v Pensylvánii zahynuli traja policajti

Pri streľbe v Pensylvánii zahynuli traja policajti

DNES - 6:13Zahraničné

Traja policajti zahynuli a ďalší dvaja utrpeli zranenia pri streľbe v americkom štáte Pensylvánia, ku ktorej došlo v stredu, oznámila polícia. Útočník je mŕtvy.

Karol III. vyzdvihol Trumpa za jeho „odhodlanie“ hľadať riešenie konfliktov

Karol III. vyzdvihol Trumpa za jeho „odhodlanie“ hľadať riešenie konfliktov

DNES - 6:11Zahraničné

Americký prezident označil svoju návštevu Spojeného kráľovstva za „jednu z najväčších ctí“.

Vosveteit.sk
POZOR! Ak sa ti na Androide zjaví takéto okno, máš problém. Veľký úrad varuje, čo nikdy nesmieš spraviť a ako sa máš zachovaťPOZOR! Ak sa ti na Androide zjaví takéto okno, máš problém. Veľký úrad varuje, čo nikdy nesmieš spraviť a ako sa máš zachovať
Hackeri majú novú fintu, ako ťa donútia infikovať si počítač vírusom sám. Toto je nový FileFix útok, ktorý obchádza antivírusyHackeri majú novú fintu, ako ťa donútia infikovať si počítač vírusom sám. Toto je nový FileFix útok, ktorý obchádza antivírusy
Čína ukázala vlak budúcnosti, ktorý prekračuje hranice fyziky. Na Slovensku môžeme len slepo závidieťČína ukázala vlak budúcnosti, ktorý prekračuje hranice fyziky. Na Slovensku môžeme len slepo závidieť
Samsung zverejnil zoznam 55 zariadení, ktoré dostanú One UI 8 s Androidom 16 aj s presnými dátumami aktualizácie. Je tam aj tvoj?Samsung zverejnil zoznam 55 zariadení, ktoré dostanú One UI 8 s Androidom 16 aj s presnými dátumami aktualizácie. Je tam aj tvoj?
Jaguar Land Rover je po hackerskom útoku stále v problémoch. Výroba stále stojí a odstávka sa predlžujeJaguar Land Rover je po hackerskom útoku stále v problémoch. Výroba stále stojí a odstávka sa predlžuje
Ušetri viac než 90 % na Office 2021 Pro! Doživotná licencia len za 31,25 €! Buď pripravený na zmenu ešte pred ukončením podpory!Ušetri viac než 90 % na Office 2021 Pro! Doživotná licencia len za 31,25 €! Buď pripravený na zmenu ešte pred ukončením podpory!
Umelá inteligencia je nový BOH. AI mení spôsob, ako ľudia hľadajú duchovnoUmelá inteligencia je nový BOH. AI mení spôsob, ako ľudia hľadajú duchovno
POZOR! Tieto podvodné Android aplikácie oklamali 38 miliónov ľudí. Je ich viac než 200 a môžeš ich mať v mobile!POZOR! Tieto podvodné Android aplikácie oklamali 38 miliónov ľudí. Je ich viac než 200 a môžeš ich mať v mobile!
Einstein sa mohol mýliť. To, čo sme sa učili o termodynamike, už nemusí platiť. Vedci hovoria o prepisovaní učebnícEinstein sa mohol mýliť. To, čo sme sa učili o termodynamike, už nemusí platiť. Vedci hovoria o prepisovaní učebníc
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP