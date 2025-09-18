ABC pozastavila vysielanie relácie Jimmyho Kimmela pre tvrdenia o zabití Kirka

  • Články
Americká televízna stanica ABC pozastavila vysielanie nočnej šou Jimmyho Kimmela na neurčito od stredy.

Dôvodom sú podľa tejto stanice tvrdenia moderátora o zabití amerického konzervatívneho aktivistu Charlieho Kirka. Prezident USA Donald Trump uviedol, že rozhodnutie pozastaviť vysielanie Kimmelovej relácie je „skvelou správou pre Ameriku“. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP a AFP.

(Relácia) Jimmy Kimmel Live bude pozastavená na neurčito,“ povedal pre AFP hovorca ABC. Francúzska tlačová agentúra objasňuje, že hovorca použil termín označujúci, keď je relácia nahradená alebo odstránená z programu vysielania.

K tomuto rozhodnutiu stanica dospela po tom, čo Kimmel v pondelok vo svojej relácii hovoril o smrti Kirka, ktorý zahynul minulý týždeň pri streľbe v štáte Utah. „Počas víkendu sme zažili nové dno, keď sa banda MAGA (Trumpove neformálne hnutie Urobme Ameriku znovu skvelou) zúfalo usilovala predstaviť toho chlapca, ktorý zabil Charlieho Kirka, ako niekoho iného než jedného z nich a zároveň využila všetko, čo mohla, na získanie politických bodov,“ povedal populárny moderátor a komik.

Biely dom tento týždeň oznámil, že bude stíhať údajné ľavicové „domáce teroristické hnutie“ v súvislosti so zabitím Kirka, čo vyvolalo obavy, že takáto kampaň by mohla byť použitá na umlčanie politického nesúhlasu, informuje AFP.

Na rozhodnutie stanice ABC medzičasom reagoval aj prezident Trump. „Skvelé správy pre Ameriku: Relácia Jimmy Kimmel Show, ktorá čelila problémom so sledovanosťou, je ZRUŠENÁ,“ napísal americký prezident na svojej platforme Truth Social. „Gratulujem ABC, že konečne nabrala odvahu, aby urobila to, čo bolo potrebné. Kimmel nemá ŽIADNY talent a má ešte horšiu sledovanosť než (Stephen) Colbert, ak je to vôbec možné,“ dodal Trump.

Zdroj: Info.sk, TASR
