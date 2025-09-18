  • Články
Karol III. vyzdvihol Trumpa za jeho „odhodlanie“ hľadať riešenie konfliktov

  • DNES - 6:11
  • Londýn
Americký prezident označil svoju návštevu Spojeného kráľovstva za „jednu z najväčších ctí“.

Britský kráľ Karol III. v stredu počas hostiny na Windsorskom hrade na počesť amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý pricestoval na historickú druhú štátnu návštevu Spojeného kráľovstva, ocenil „osobné odhodlanie“ Trumpa o dosiahnutie mieru. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a stanice BBC.

Naše krajiny spolupracujú na podpore kľúčových diplomatických snáh, pričom jednou z nich, pán prezident, je vaše osobné odhodlanie hľadať riešenie niektorých z najťažšie riešiteľných konfliktov vo svete s cieľom zabezpečiť mier,“ povedal britský kráľ pred viac ako 100 hosťami.

Americký prezident označil svoju návštevu Spojeného kráľovstva za „jednu z najväčších ctí“ a vzdal hold transatlantickému vzťahu.

Trump a manželkou Melaniou dorazili do sídla britských panovníkov západne od Londýna vrtuľníkom a privítali ich princ William s manželkou Catherine. Následne sa zvítali s Karolom III. a kráľovnou Kamilou.

Šéfa Bieleho domu čakalo prijatie s plnými vojenskými poctami, podľa britských predstaviteľov najväčšia takáto ceremónia pre štátnu návštevu, na akú si v krajine pamätajú, pričom sa na nej zúčastnilo 1300 príslušníkov britskej armády.

Britský kráľ a americký prezident si podľa AFP vymenili dary - kráľovská rodina darovala americkému prezidentovi knihu pri príležitosti 250. výročia vyhlásenia nezávislosti USA, ktoré si krajina pripomenie budúci rok, a Trump daroval Karolovi repliku meča, ktorý vlastnil americký prezident Dwight Eisenhower.

Návštevu amerického prezidenta v Británii sprevádzajú aj rozsiahle protesty. AFP informuje, že približne 5000 ľudí pochodovalo v centre Londýna, pričom demonštranti mávali palestínskymi vlajkami a držali transparenty s nápismi ako: „Migranti vitajte, Trump nie je vítaný.“

Trump je prvým americkým prezidentom, ktorý bol pozvaný na druhú štátnu návštevu Británie. Predošlú návštevu absolvoval v júni 2019 počas svojho prvého funkčného obdobia, pričom ho vtedy privítala kráľovná Alžbeta II., matka súčasného britského panovníka.

Americký prezident v stredu absolvoval aj súkromné stretnutie s princom Williamom a jeho manželkou Catherine, ktoré Kensingtonský palác opísal ako „vrúcne a priateľské“.

Zdroj: Info.sk, TASR
