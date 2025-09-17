  • Články
Veľký obchodný reťazec spúšťa digitálne bločky

  • DNES - 22:24
  • Bratislava
Reťazec chce takto ušetriť tisíce kilometrov papiera ročne.

Obchodný reťazec Kaufland zavádza pre svojich zákazníkov novinku v podobe digitálnych pokladničných blokov. Namiesto papierového dokladu si môžu spotrebitelia nechať potvrdenie o nákupe uložiť priamo do mobilnej aplikácie vernostného programu Kaufland Card. Spoločnosť tým reaguje na trend digitalizácie a snahu o zníženie environmentálnej záťaže.

Služba je dostupná pre všetkých držiteľov digitálnej vernostnej karty. Aktivovať si ju môžu priamo v aplikácii, pričom toto nastavenie je možné kedykoľvek zmeniť. Po aktivácii sa papierový blok pri pokladnici už nevytlačí a jeho elektronická verzia sa automaticky uloží do aplikácie, kde zostane archivovaná po dobu troch rokov.

Ako deaktivovať tlačenie pokladničného bloku

Foto: kaufland.sk

Ako uvádza Kaufland na svojej stránke, hlavnou výhodou pre zákazníkov je, že doklad o nákupe sa nestratí ani nevybledne, čo zjednodušuje prípadné reklamácie alebo vrátenie tovaru. Digitálny blok je možné kedykoľvek zobraziť, uložiť vo formáte PDF alebo poslať na e-mail.

Podľa Kauflandu má novinka aj ekologický rozmer. Podľa prepočtov spoločnosti dokáže tento krok na Slovensku ušetriť až 44 000 kilometrov papierovej pásky ročne.

Prechod na elektronické doklady je súčasťou širšieho trendu v maloobchode, ktorý sa zameriava na znižovanie odpadu a zvyšovanie pohodlia pre zákazníkov prostredníctvom mobilných technológií.

Zdroj: Info.sk, kaufland.sk
