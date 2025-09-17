  • Články
Kallasová: EÚ je znepokojená účasťou Indie na cvičení Západ-2025

  • DNES - 22:07
  • Brusel
Kallasová: EÚ je znepokojená účasťou Indie na cvičení Západ-2025

Šéfka zahraničnej politiky EÚ Kaja Kallasová v stredu v Bruseli vyhlásila, že nedávna účasť Indie na rusko-bieloruských vojenských manévroch Západ-2025 zatienila plány EÚ na výrazne užšiu spoluprácu s touto krajinou. Informovala o tom agentúra DPA, píše TASR.

Konanie Indie podľa Kallasovej vyvoláva veľké obavy a vynára sa otázka, prečo sa táto krajina, ak skutočne chce užšie vzťahy s EÚ, zúčastňuje na cvičení, ktoré potenciálne ohrozuje štáty EÚ.

Kallasová spolu s komisárom pre obchod Marošom Šefčovičom v Bruseli predstavila stratégiu, ktorá má za cieľ výrazne posilniť spoluprácu s Indiou – a to aj na pozadí protekcionistickej politiky amerického prezidenta Donalda Trumpa, doplnila DPA.

Teraz však nie je jasné, či sa tento cieľ podarí dosiahnuť. Rokovania o plánovanej dohode o voľnom obchode boli v poslednom čase tiež pomalé. Šefčovič doplnil, že na poslednom kole rokovaní - minulý týždeň - sa dosiahol menší pokrok, než sa očakávalo.

Podľa indického ministerstva obrany Naí Dillí vyslalo na vojenské cvičenie Západ-2025, ktoré sa konalo od 12. do 16. septembra na cvičiskách v Rusku a Bielorusku, skupinu 65 svojich vojakov. Podľa informácií z kruhov NATO sa počas cvičenia uskutočnili aj nácviky vojenských operácií, ktoré by mohli byť použité v prípade útoku na štáty na východe EÚ.

Zdroj: Info.sk, TASR
