  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 17.9.2025Meniny má Olympia
15°Bratislava

V havarovanom aute našli dve malé deti, vodič z miesta nehody ušiel

  • DNES - 20:52
  • Šarišský Štiavnik
V havarovanom aute našli dve malé deti, vodič z miesta nehody ušiel

Polícia vypátrala otca detí, ktorý z miesta nehody ušiel.

Záchranné zložky zasahovali v utorok (16.9.) popoludní pri kurióznej dopravnej nehode v okrese Svidník. V havarovanom aute s poľským evidenčným číslom boli nájdené dve malé deti bez prítomnosti vodiča. Informoval o tom denník Korzár.

Na vozidlo, ktoré zišlo z cesty do priekopy na horskom priechode medzi obcami Rakovčík a Šarišský Štiavnik, upozornil okoloidúci vodič kamióna. Záchranné zložky po príchode na miesto našli vo vozidle opustené deti, chlapca a dievča vo veku približne dva a štyri roky.

Deti boli podchladené, premočené a dezorientované, no bez viditeľných vonkajších zranení. Po prvotnom ošetrení ich previezli do nemocnice vo Svidníku, kde bolo potvrdené, že sú mimo ohrozenia života.

Polícia okamžite spustila pátranie po vodičovi. Do terénu boli nasadení aj hasiči s dronom vybaveným termovíziou. „Zatiaľ neznámy vodič osobného vozidla s poľskou EČV z neznámej príčiny zišiel mimo vozovku a narazil do stromov. Vodič nehodu neohlásil a na mieste nezotrval,“ potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová s tým, že vozidlo bolo zaistené na účely vyšetrovania.

Polícia neskôr informovala, že v stredu ráno sa jej podarilo vypátrať vodiča, ktorým je otec detí. Podľa informácií portálu Pluska našli dezorientovaného muža približne osem kilometrov od miesta nehody. Podľa zistení Plusky mala rodina z Poľska cestovať spolu. Muž s manželkou bol údajne “na úteku pred prenasledovateľmi”.

Keď žena zistila, že muž na tom psychicky nie je dobre, na najbližšom odpočívadle údajne ušla. Muž pokračoval v ceste, kým na Slovensku nehavaroval. Okolnosti, za akých vodič opustil vozidlo s deťmi, sú predmetom ďalšieho vyšetrovania. Matka detí si ich v stredu dopoludnia prevzala z nemocnice.

Zdroj: Info.sk, korzar.sme.sk, pluska.sk
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Z trhu sťahujú dva výrobky pre deti

Z trhu sťahujú dva výrobky pre deti

DNES - 19:52Domáce

Vo výrobkoch namerali zvýšené množstvo ťažkých kovov.

Šimečka si váži Rakušanovu účasť na proteste v Bratislave

Šimečka si váži Rakušanovu účasť na proteste v Bratislave

DNES - 18:17Domáce

Líder opozičného PS Michal Šimečka víta, že český minister vnútra Vít Rakušan v utorok navštívil Slovensko.

Incident v meste: Mladík z okna bytu postrelil ženu

Incident v meste: Mladík z okna bytu postrelil ženu

DNES - 17:24Domáce

Polícia zasahovala po streľbe z okna bytového domu.

Pavol Gašpar na rokovaní výboru nedokázal odpovedať na otázky o autonehode a majetkovom priznaní

Pavol Gašpar na rokovaní výboru nedokázal odpovedať na otázky o autonehode a majetkovom priznaní

DNES - 16:31Domáce

Poslanci PS a SaS žiadajú vládu a prezidenta, aby odvolali riaditeľa SIS.

Vosveteit.sk
Čína ukázala vlak budúcnosti, ktorý prekračuje hranice fyziky. Na Slovensku môžeme len slepo závidieťČína ukázala vlak budúcnosti, ktorý prekračuje hranice fyziky. Na Slovensku môžeme len slepo závidieť
Samsung zverejnil zoznam 55 zariadení, ktoré dostanú One UI 8 s Androidom 16 aj s presnými dátumami aktualizácie. Je tam aj tvoj?Samsung zverejnil zoznam 55 zariadení, ktoré dostanú One UI 8 s Androidom 16 aj s presnými dátumami aktualizácie. Je tam aj tvoj?
Jaguar Land Rover je po hackerskom útoku stále v problémoch. Výroba stále stojí a odstávka sa predlžujeJaguar Land Rover je po hackerskom útoku stále v problémoch. Výroba stále stojí a odstávka sa predlžuje
Ušetri viac než 90 % na Office 2021 Pro! Doživotná licencia len za 31,25 €! Buď pripravený na zmenu ešte pred ukončením podpory!Ušetri viac než 90 % na Office 2021 Pro! Doživotná licencia len za 31,25 €! Buď pripravený na zmenu ešte pred ukončením podpory!
Umelá inteligencia je nový BOH. AI mení spôsob, ako ľudia hľadajú duchovnoUmelá inteligencia je nový BOH. AI mení spôsob, ako ľudia hľadajú duchovno
POZOR! Tieto podvodné Android aplikácie oklamali 38 miliónov ľudí. Je ich viac než 200 a môžeš ich mať v mobile!POZOR! Tieto podvodné Android aplikácie oklamali 38 miliónov ľudí. Je ich viac než 200 a môžeš ich mať v mobile!
Einstein sa mohol mýliť. To, čo sme sa učili o termodynamike, už nemusí platiť. Vedci hovoria o prepisovaní učebnícEinstein sa mohol mýliť. To, čo sme sa učili o termodynamike, už nemusí platiť. Vedci hovoria o prepisovaní učebníc
Amerika po prvýkrát vypustila prieskumno-útočnú muníciu Switchblade 600 z dronaAmerika po prvýkrát vypustila prieskumno-útočnú muníciu Switchblade 600 z drona
Netflix chystá bomby na koniec septembra. Tieto nové filmy a seriály ti nedajú spať a okamžite ťa priklincujú k obrazovkeNetflix chystá bomby na koniec septembra. Tieto nové filmy a seriály ti nedajú spať a okamžite ťa priklincujú k obrazovke
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP