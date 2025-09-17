V havarovanom aute našli dve malé deti, vodič z miesta nehody ušiel
Polícia vypátrala otca detí, ktorý z miesta nehody ušiel.
Záchranné zložky zasahovali v utorok (16.9.) popoludní pri kurióznej dopravnej nehode v okrese Svidník. V havarovanom aute s poľským evidenčným číslom boli nájdené dve malé deti bez prítomnosti vodiča. Informoval o tom denník Korzár.
Na vozidlo, ktoré zišlo z cesty do priekopy na horskom priechode medzi obcami Rakovčík a Šarišský Štiavnik, upozornil okoloidúci vodič kamióna. Záchranné zložky po príchode na miesto našli vo vozidle opustené deti, chlapca a dievča vo veku približne dva a štyri roky.
Deti boli podchladené, premočené a dezorientované, no bez viditeľných vonkajších zranení. Po prvotnom ošetrení ich previezli do nemocnice vo Svidníku, kde bolo potvrdené, že sú mimo ohrozenia života.
Polícia okamžite spustila pátranie po vodičovi. Do terénu boli nasadení aj hasiči s dronom vybaveným termovíziou. „Zatiaľ neznámy vodič osobného vozidla s poľskou EČV z neznámej príčiny zišiel mimo vozovku a narazil do stromov. Vodič nehodu neohlásil a na mieste nezotrval,“ potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová s tým, že vozidlo bolo zaistené na účely vyšetrovania.
Polícia neskôr informovala, že v stredu ráno sa jej podarilo vypátrať vodiča, ktorým je otec detí. Podľa informácií portálu Pluska našli dezorientovaného muža približne osem kilometrov od miesta nehody. Podľa zistení Plusky mala rodina z Poľska cestovať spolu. Muž s manželkou bol údajne “na úteku pred prenasledovateľmi”.
Keď žena zistila, že muž na tom psychicky nie je dobre, na najbližšom odpočívadle údajne ušla. Muž pokračoval v ceste, kým na Slovensku nehavaroval. Okolnosti, za akých vodič opustil vozidlo s deťmi, sú predmetom ďalšieho vyšetrovania. Matka detí si ich v stredu dopoludnia prevzala z nemocnice.
