Streda, 17.9.2025Meniny má Olympia
Pacienti v EÚ budú pravdepodobne naďalej čeliť nedostatku dôležitých liekov

Pacienti v EÚ budú pravdepodobne naďalej čeliť nedostatku dôležitých liekov

Napriek protiopatreniam pretrváva riziko, že niektoré lieky vrátane bežných antibiotík nebudú v určitých obdobiach dostupné, varoval v stredu Európsky dvor audítorov (EDA). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Počet prípadov nedostatku liekov hlásených členskými štátmi EÚ dosiahol v rokoch 2023 a 2024 rekordnú úroveň. Podľa správy audítorov štáty zaznamenali v období od januára 2022 do októbra 2024 kritický nedostatok 136 liekov. Zástupca EDA Klaus-Heiner Lehne vyzval na hľadanie účinných riešení tohto problému. Zdôraznil tiež, že v prípade bežných liekov proti bolesti, ako je paracetamol a ibuprofén, je EÚ úplne závislá od Ázie.

Jednou z hlavných príčin nedostatku je podľa audítorov slabosť dodávateľských reťazcov. Okrem toho je vnútorný trh Únie s liekmi fragmentovaný a voľný obchod je obmedzený. Európska komisia, ktorá je zodpovedná za legislatívne návrhy v bloku, uznala výzvu audítorov na posilnenie rámca EÚ. Komisia vyjadrila nádej, že navrhovanú legislatíva na boj proti nedostatku liekov čoskoro schvália členské štáty aj Európsky parlament.

Zdroj: Info.sk, TASR
