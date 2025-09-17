Pacienti v EÚ budú pravdepodobne naďalej čeliť nedostatku dôležitých liekov
- DNES - 20:24
- Brusel
Napriek protiopatreniam pretrváva riziko, že niektoré lieky vrátane bežných antibiotík nebudú v určitých obdobiach dostupné, varoval v stredu Európsky dvor audítorov (EDA). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Počet prípadov nedostatku liekov hlásených členskými štátmi EÚ dosiahol v rokoch 2023 a 2024 rekordnú úroveň. Podľa správy audítorov štáty zaznamenali v období od januára 2022 do októbra 2024 kritický nedostatok 136 liekov. Zástupca EDA Klaus-Heiner Lehne vyzval na hľadanie účinných riešení tohto problému. Zdôraznil tiež, že v prípade bežných liekov proti bolesti, ako je paracetamol a ibuprofén, je EÚ úplne závislá od Ázie.
Jednou z hlavných príčin nedostatku je podľa audítorov slabosť dodávateľských reťazcov. Okrem toho je vnútorný trh Únie s liekmi fragmentovaný a voľný obchod je obmedzený. Európska komisia, ktorá je zodpovedná za legislatívne návrhy v bloku, uznala výzvu audítorov na posilnenie rámca EÚ. Komisia vyjadrila nádej, že navrhovanú legislatíva na boj proti nedostatku liekov čoskoro schvália členské štáty aj Európsky parlament.
Taraba: Slovensko nepodporí zmeny týkajúce sa Green Dealu
Slovensko nebude v Bruseli hlasovať za zmeny v Green Deale.
Takáč má pripravené opatrenia, ktorými chce šetriť výdavky štátu
Sú už pripravené opatrenia, ktorými sa v konsolidácii na MPRV ušetrí.
Opozícia avizuje ďalší protest v slovenských mestách
Predstavitelia viacerých opozičných strán v stredu v Národnej rade kritizovali obmedzenie diskusie o balíku konsolidačných opatrení na budúci rok.
Saková: Slovensko nemá problém dovážať neruskú ropu, ak bude mať prepravnú trasu
Slovensko nemá problém dovážať neruskú ropu a neruský plyn, ak bude mať pre ne dostatočné prepravné trasy.