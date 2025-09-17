  • Články
V Londýne sa začali rozsiahle protesty proti návšteve Donalda Trumpa

  • DNES - 18:54
  • Londýn
V Londýne sa začali rozsiahle protesty proti návšteve Donalda Trumpa

Tisíce demonštrantov protestujúcich proti štátnej návšteve amerického prezidenta Donalda Trumpa sa v stredu vydali na pochod po ulici Regent Street v centre Londýna. TASR o tom informuje podľa správ agentúr DPA a Reuters.

Protesty vypukli už v utorok, v deň, keď Trump priletel na svoju druhú návštevu Británie. Štyri osoby boli zatknuté po tom, čo na jednu z veží hradu Windsor premietli spoločné fotografie a zábery Trumpa so zosnulým finančníkom a sexuálnym delikventom Jeffreym Epsteinom. Trump sa v tom čase na mieste nenachádzal.

Plánované veľké protesty odštartovali v Londýne v stredu približne o 15.00 h miestneho času (16.00 h SELČ). Na mieste bolo nasadených 1600 policajtov, aby zvládli pochod organizovaný skupinou s názvom „Stop the Trump Coalition“ („Koalícia Zastavte Trumpa!“).

Pochod povedie cez známe ulice v centre Londýna a celá demonštrácia je naplánovaná do 19.00 h miestneho času.

Do rozsiahleho protestu je zapojených viac než 50 skupín. Podľa najnovších odhadov sa na pochode zúčastňuje najmenej 3000 ľudí, uviedla miestna polícia.

Polícia v regióne Thames Valley riadila situáciu v danej oblasti a napomenula vodiča reklamného vozidla s fotografiou zobrazujúcou Trumpa s Epsteinom. Mužovi zároveň nariadila, aby miesto opustil.

Podľa agentúry DPA však bezpečnostné zložky zatiaľ nikoho nezatkli ani nikomu nezaistili vozidlo.

Zdroj: Info.sk, TASR
