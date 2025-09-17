V Londýne sa začali rozsiahle protesty proti návšteve Donalda Trumpa
- DNES - 18:54
- Londýn
Tisíce demonštrantov protestujúcich proti štátnej návšteve amerického prezidenta Donalda Trumpa sa v stredu vydali na pochod po ulici Regent Street v centre Londýna. TASR o tom informuje podľa správ agentúr DPA a Reuters.
Protesty vypukli už v utorok, v deň, keď Trump priletel na svoju druhú návštevu Británie. Štyri osoby boli zatknuté po tom, čo na jednu z veží hradu Windsor premietli spoločné fotografie a zábery Trumpa so zosnulým finančníkom a sexuálnym delikventom Jeffreym Epsteinom. Trump sa v tom čase na mieste nenachádzal.
Plánované veľké protesty odštartovali v Londýne v stredu približne o 15.00 h miestneho času (16.00 h SELČ). Na mieste bolo nasadených 1600 policajtov, aby zvládli pochod organizovaný skupinou s názvom „Stop the Trump Coalition“ („Koalícia Zastavte Trumpa!“).
Pochod povedie cez známe ulice v centre Londýna a celá demonštrácia je naplánovaná do 19.00 h miestneho času.
Do rozsiahleho protestu je zapojených viac než 50 skupín. Podľa najnovších odhadov sa na pochode zúčastňuje najmenej 3000 ľudí, uviedla miestna polícia.
Polícia v regióne Thames Valley riadila situáciu v danej oblasti a napomenula vodiča reklamného vozidla s fotografiou zobrazujúcou Trumpa s Epsteinom. Mužovi zároveň nariadila, aby miesto opustil.
Podľa agentúry DPA však bezpečnostné zložky zatiaľ nikoho nezatkli ani nikomu nezaistili vozidlo.
Kráľ Karol III. privítal amerického prezidenta Trumpa vo Windsore
Britská kráľovská rodina privítala v stredu na Windsorskom hrade amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý pricestoval na historickú druhú štátnu návštevu Spojeného kráľovstva.
