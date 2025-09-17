Šimečka si váži Rakušanovu účasť na proteste v Bratislave
Líder opozičného PS Michal Šimečka víta, že český minister vnútra Vít Rakušan v utorok (16. 9.) navštívil Slovensko.
Váži si, že sa zúčastnil aj na bratislavskom proteste proti konsolidácii organizovanom opozičnými stranami. TASR o tom informoval Alec Borový z mediálneho oddelenia hnutia PS.
„Som rád, že znovu navštívil Slovensko, ku ktorému má vrúcny vzťah. A vážim si, že vo svojom voľnom čase prišiel aj medzi ľudí na námestie, aby si navnímal atmosféru a podporil ich proeurópske hodnoty. Dobré vzťahy medzi našimi krajinami si Ficom nenecháme pokaziť. A teda, nepamätám si takéto vzrušenie ministra zahraničných vecí Juraja Blanára (Smer-SD), keď Andrej Babiš podporil Roberta Fica (Smer-SD) a neskôr aj Petra Pellegriniho priamo vo volebnej kampani,“ uviedol Šimečka.
Rakušan v utorok na sociálnej sieti X zverejnil fotografiu z protestu na Námestí slobody, na ktorej držal transparent s českou a slovenskou vlajkou a nápisom „Sme s vami“. „V Česku všetci strašia ,slovenskou cestou‘. Ja som dnes prišiel Slovákov v ich ceste podporiť na Námestie slobody na manifestáciu za proeurópske smerovanie Slovenska,“ napísal k fotografii.
