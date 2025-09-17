Incident v meste: Mladík z okna bytu postrelil ženu
Polícia zasahovala po streľbe z okna bytového domu.
Mestská polícia v Komárne musela riešiť nezvyčajný prípad streľby. Dvadsaťjedenročný muž z okna svojho bytu zasiahol airsoftovou pištoľou náhodnú okoloidúcu. Mesto Komárno o tom informovalo na sociálnej sieti.
Polícia prijala oznámenie o streľbe 3. septembra vo večerných hodinách. Žena nahlásila, že ju na Rákócziho ulici postrelila neznáma osoba, pričom sa pôvodne domnievala, že išlo o strelu zo vzduchovky.
Hliadka mestskej polície okamžite začala prípad preverovať a v krátkom čase sa jej podarilo páchateľa vypátrať. Ukázalo sa, že ide o 21-ročného Sz. B., ktorý strieľal z okna bytu na neďalekej Komenského ulici. Namiesto vzduchovky však použil airsoftovú pištoľ.
Žena, našťastie, po zásahu do sedacieho svalu neutrpela žiadne vážnejšie zranenie. Mladík počas objasňovania skutku nedokázal policajtom uviesť žiadny konkrétny motív svojho konania.
Foto: facebook.com/komarnokomarom
„Vzhľadom k tomu, že oznamovateľke nebolo spôsobené žiadne zranenie a na základe jej vyjadrenia ju mala strela len silnejšie uštipnúť, bola vec doriešená v blokovom konaní,“ dodalo mesto na facebooku.
