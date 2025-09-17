Taraba: Slovensko nepodporí zmeny týkajúce sa Green Dealu
- DNES - 17:06
- Bratislava
Slovensko nebude v Bruseli hlasovať za zmeny v Green Deale.
Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) to oznámil na sociálnej sieti. Zmeny má riešiť Rada EÚ pre životné prostredie vo štvrtok (18. 9.).
„Má sa rozhodovať o ďalších prvkoch Green Dealu. Jedným z nich je, že chcú ešte sprísniť emisné normy, ktoré mali platiť v roku 2050 a najnovšie chcú, aby platili v 2040. Je to ďalší spôsob, ako vyhnať európsky priemysel mimo hraníc. Toto Slovensko podporovať nebude,“ povedal Taraba. Zdôraznil, že sila štátov sa v Bruseli musí prejaviť tým, že budú vedieť obhajovať záujmy svojich občanov a nie iba „pasívne pritakávať nápadom bruselských úradníkov“.
Taraba poukázal na to, že by mohol byť zrušený zákaz predaja spaľovacích motorov. Toto zrušenie bolo jedným zo základných prvkov Green Dealu a prinútilo automobilky, aby investovali do elektromobilov milióny eur, povedal. „Dnes, keď vidia, že spôsobili slabú ekonomickú výkonnosť európskych automobiliek, tak prišli k tomu, že to treba zrušiť,“ podotkol minister. Green Deal je podľa neho ideologický politický koncept bez vedeckého a ekonomického základu.
