Streda, 17.9.2025
Taraba: Slovensko nepodporí zmeny týkajúce sa Green Dealu

  • DNES - 17:06
  • Bratislava
Slovensko nebude v Bruseli hlasovať za zmeny v Green Deale.

Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) to oznámil na sociálnej sieti. Zmeny má riešiť Rada EÚ pre životné prostredie vo štvrtok (18. 9.).

Má sa rozhodovať o ďalších prvkoch Green Dealu. Jedným z nich je, že chcú ešte sprísniť emisné normy, ktoré mali platiť v roku 2050 a najnovšie chcú, aby platili v 2040. Je to ďalší spôsob, ako vyhnať európsky priemysel mimo hraníc. Toto Slovensko podporovať nebude,“ povedal Taraba. Zdôraznil, že sila štátov sa v Bruseli musí prejaviť tým, že budú vedieť obhajovať záujmy svojich občanov a nie iba „pasívne pritakávať nápadom bruselských úradníkov“.

Taraba poukázal na to, že by mohol byť zrušený zákaz predaja spaľovacích motorov. Toto zrušenie bolo jedným zo základných prvkov Green Dealu a prinútilo automobilky, aby investovali do elektromobilov milióny eur, povedal. „Dnes, keď vidia, že spôsobili slabú ekonomickú výkonnosť európskych automobiliek, tak prišli k tomu, že to treba zrušiť,“ podotkol minister. Green Deal je podľa neho ideologický politický koncept bez vedeckého a ekonomického základu.

Zdroj: Info.sk, TASR
