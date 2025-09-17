Marcinková: Slovenskú pupočníkovú krv vyvážali do domu lekára v Holandsku
Slovenskú pupočníkovú krv vyvážali do rodinného domu lekára v Holandsku.
Upozornila na to poslankyňa Národnej rady SR za SaS Vladimíra Marcinková s odvolaním sa na správu inšpekcie holandského ministerstva zdravotníctva. Tvrdí, že Národná transplantačná organizácia (NTO) mala adresu dovozu krvi dopredu k dispozícii. Kritizuje kontrolné orgány ministerstva zdravotníctva (MZ), že vykonali len formálnu kontrolu a nezistili zlyhania, ktoré boli podľa nej očividné.
„Holandská inšpekcia potvrdzuje moje zistenia, a to, že darcovská pupočníková krv slovenských novorodencov (...) naozaj bola vyvážaná do Holandska. Adresa dovozu nebola žiadna nemocnica ani transplantačné centrum, ale súkromná adresa jedného lekára v Eindhovene (...). Toto vnímam ako najväčšiu výčitku smerom k slovenským úradom, pretože už zo žiadosti o vývoz, ktorú mal Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek (SRPKB), bolo jasné, že materiál nesmeruje do oficiálnej inštitúcie,“ uviedla Marcinková.
Ozrejmila, že pupočníkovou krvou liečili približne 220 pacientov, prevažne deti s diagnózami ako autizmus, detská mozgová obrna či cievna mozgová príhoda. Upozornila, že takáto liečba nie je nikde v Európe regulárne povolená. Správa takisto podľa poslankyne potvrdzuje, že na Slovensku neexistovala riadna evidencia týchto darcovských vzoriek. „Tieto jednotky neboli nahlásené do svetového registra, kde by mali byť dostupné onkologickým pacientom po celom svete. Miesto toho sa obchodovalo s darcovským materiálom, čo je v Európskej únii zakázané,“ konštatovala.
Marcinková pripomenula, že i keď bol vývoz darcovskej pupočníkovej krvi zastavený, darovanie krvi naprieč slovenskými nemocnicami pokračuje a vyváža sa aj tzv. autológna krv, ktorú si rodičia nechávajú odobrať pre svoje dieťa. Odvtedy bolo podľa nej zo Slovenska vyvezených 95 vakov takejto krvi. „Čiže darcovskú zakázali vyvážať, ale zrazu sa začala vyvážať táto autológna vo veľkom objeme. (...) Na aký účel boli vyvezené, to nevieme. Dnes som tieto otázky položila aj NTO a som vďačná súčasnej riaditeľke Kataríne Vadkertiovej, že sa tým ihneď začala zaoberať a situáciu riešiť,“ poznamenala.
Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) reagoval, že so správou holandskej inšpekcie zatiaľ oboznámený nie je, o téme však s poslankyňou diskutoval. Podľa neho je podstatné, že po jeho nástupe bol odvolaný vtedajší riaditeľ NTO Daniel Kuba, vývozy sú zakázané a prípad vyšetrujú orgány činné v trestnom konaní. „Pokiaľ viem, tak úradníci na ministerstve zdravotníctva hodnotili právny rámec, či bol dodržaný, a ten podľa všetkého bol,“ myslí si Šaško. Zdôraznil tiež, že systém je nastavený nedostatočne a ešte tento rok plánuje predstaviť jeho reformu.
Závery kontroly MZ SR, týkajúcej sa odberov pupočníkovej krvi, v júli potvrdili, že SRPKB vykonáva svoju činnosť transparentne, odborne a v súlade so zákonom. Rovnako, že systém darcovstva a spracovania pupočníkovej krvi na Slovensku je bezpečný, kontrolovaný a medzinárodne rešpektovaný. Register na to poukázal v reakcii na výsledky dozoru, ktorý nariadil minister zdravotníctva Šaško vo februári.
Robert Kaliňák vysvetlil, ako bude konsolidovať jeho ministerstvo
Pri konsolidácii sa Ministerstvo obrany orientuje aj na spoluprácu s inými rezortmi.
Drucker: Úspory budeme hľadať aj prostredníctvom racionalizácie siete škôl
Časť prostriedkov, ktoré potrebuje Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR usporiť v rámci konsolidačných opatrení, bude hľadať prostredníctvom racionalizácie siete škôl.
PS dostalo od štátnej komisie pokutu
Konaniu čelia aj ďalšie strany.
Dankovi je ľúto, že policajti zorganizovali zhromaždenie pred parlamentom
Andrej Danko vyjadril odborárom podporu.