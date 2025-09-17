Takáč má pripravené opatrenia, ktorými chce šetriť výdavky štátu
- DNES - 14:24
- Bratislava
Sú už pripravené opatrenia, ktorými sa v konsolidácii na MPRV ušetrí.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR už má pripravené opatrenia, ktorými bude šetriť výdavky štátu pri konsolidácii. Agrominister Richard Takáč (Smer-SD) to uviedol po stredajšom rokovaní vládneho kabinetu.
„Samozrejme, budeme mať viazané nejaké finančné prostriedky jednotlivé ministerstvá. Ja tú svoju sumu viem. Je prirodzené, že ju nebudem hovoriť, pokiaľ nie je definitívna dohoda. Už aj viem, v ktorých položkách, akými krokmi skonsolidujeme - ušetríme finančné prostriedky na MPRV. Myslím si, že takto isto k tomu pristupujú aj ostatní kolegovia - ministri," dodal Takáč.
Minister financií SR Ladislav Kamenický (Smer-SD) 9. septembra informoval, že balík konsolidačných opatrení na rok 2026 bude obsahovať 22 opatrení v celkovej sume 2,7 miliardy eur. Takmer polovica, 1,3 miliardy eur, by sa mala získať šetrením na výdavkoch štátu. Výsledkom má byť zníženie deficitu verejných financií a postupná stabilizácia verejného dlhu.
Opozícia avizuje ďalší protest v slovenských mestách
Predstavitelia viacerých opozičných strán v stredu v Národnej rade kritizovali obmedzenie diskusie o balíku konsolidačných opatrení na budúci rok.
Saková: Slovensko nemá problém dovážať neruskú ropu, ak bude mať prepravnú trasu
Slovensko nemá problém dovážať neruskú ropu a neruský plyn, ak bude mať pre ne dostatočné prepravné trasy.
Čína nariadila technologickým firmám, aby prestali kupovať čipy AI od Nvidie
Akcie americkej spoločnosti v rannom obchodovaní klesli o 1 %.
SNM odstúpilo od zmluvy so zhotoviteľom rekonštrukcie Krásnej Hôrky
Slovenské národné múzeum odstúpilo od zmluvy so zhotoviteľom rekonštrukcie hradu Krásna Hôrka.