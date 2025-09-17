  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 17.9.2025Meniny má Olympia
19°Bratislava

Takáč má pripravené opatrenia, ktorými chce šetriť výdavky štátu

  • DNES - 14:24
  • Bratislava
Takáč má pripravené opatrenia, ktorými chce šetriť výdavky štátu

Sú už pripravené opatrenia, ktorými sa v konsolidácii na MPRV ušetrí.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR už má pripravené opatrenia, ktorými bude šetriť výdavky štátu pri konsolidácii. Agrominister Richard Takáč (Smer-SD) to uviedol po stredajšom rokovaní vládneho kabinetu.

Samozrejme, budeme mať viazané nejaké finančné prostriedky jednotlivé ministerstvá. Ja tú svoju sumu viem. Je prirodzené, že ju nebudem hovoriť, pokiaľ nie je definitívna dohoda. Už aj viem, v ktorých položkách, akými krokmi skonsolidujeme - ušetríme finančné prostriedky na MPRV. Myslím si, že takto isto k tomu pristupujú aj ostatní kolegovia - ministri," dodal Takáč.

Minister financií SR Ladislav Kamenický (Smer-SD) 9. septembra informoval, že balík konsolidačných opatrení na rok 2026 bude obsahovať 22 opatrení v celkovej sume 2,7 miliardy eur. Takmer polovica, 1,3 miliardy eur, by sa mala získať šetrením na výdavkoch štátu. Výsledkom má byť zníženie deficitu verejných financií a postupná stabilizácia verejného dlhu.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Opozícia avizuje ďalší protest v slovenských mestách

Opozícia avizuje ďalší protest v slovenských mestách

DNES - 13:32Ekonomické

Predstavitelia viacerých opozičných strán v stredu v Národnej rade kritizovali obmedzenie diskusie o balíku konsolidačných opatrení na budúci rok.

Saková: Slovensko nemá problém dovážať neruskú ropu, ak bude mať prepravnú trasu

Saková: Slovensko nemá problém dovážať neruskú ropu, ak bude mať prepravnú trasu

DNES - 13:31Ekonomické

Slovensko nemá problém dovážať neruskú ropu a neruský plyn, ak bude mať pre ne dostatočné prepravné trasy.

Čína nariadila technologickým firmám, aby prestali kupovať čipy AI od Nvidie

Čína nariadila technologickým firmám, aby prestali kupovať čipy AI od Nvidie

DNES - 13:28Ekonomické

Akcie americkej spoločnosti v rannom obchodovaní klesli o 1 %.

SNM odstúpilo od zmluvy so zhotoviteľom rekonštrukcie Krásnej Hôrky

SNM odstúpilo od zmluvy so zhotoviteľom rekonštrukcie Krásnej Hôrky

DNES - 12:23Ekonomické

Slovenské národné múzeum odstúpilo od zmluvy so zhotoviteľom rekonštrukcie hradu Krásna Hôrka.

Vosveteit.sk
Ušetri viac než 90 % na Office 2021 Pro! Doživotná licencia len za 31,25 €! Buď pripravený na zmenu ešte pred ukončením podpory!Ušetri viac než 90 % na Office 2021 Pro! Doživotná licencia len za 31,25 €! Buď pripravený na zmenu ešte pred ukončením podpory!
Umelá inteligencia je nový BOH. AI mení spôsob, ako ľudia hľadajú duchovnoUmelá inteligencia je nový BOH. AI mení spôsob, ako ľudia hľadajú duchovno
POZOR! Tieto podvodné Android aplikácie oklamali 38 miliónov ľudí. Je ich viac než 200 a môžeš ich mať v mobile!POZOR! Tieto podvodné Android aplikácie oklamali 38 miliónov ľudí. Je ich viac než 200 a môžeš ich mať v mobile!
Einstein sa mohol mýliť. To, čo sme sa učili o termodynamike, už nemusí platiť. Vedci hovoria o prepisovaní učebnícEinstein sa mohol mýliť. To, čo sme sa učili o termodynamike, už nemusí platiť. Vedci hovoria o prepisovaní učebníc
Amerika po prvýkrát vypustila prieskumno-útočnú muníciu Switchblade 600 z dronaAmerika po prvýkrát vypustila prieskumno-útočnú muníciu Switchblade 600 z drona
Netflix chystá bomby na koniec septembra. Tieto nové filmy a seriály ti nedajú spať a okamžite ťa priklincujú k obrazovkeNetflix chystá bomby na koniec septembra. Tieto nové filmy a seriály ti nedajú spať a okamžite ťa priklincujú k obrazovke
Čas neexistuje tak, ako si myslíš. Fyzici tvrdia, že minulosť, prítomnosť aj budúcnosť sa dejú narazČas neexistuje tak, ako si myslíš. Fyzici tvrdia, že minulosť, prítomnosť aj budúcnosť sa dejú naraz
Rusko posiela na Ukrajinu vylepšené tanky T-72B3M a T-90M. Tvrdí, že sú ešte smrtonosnejšie než predtýmRusko posiela na Ukrajinu vylepšené tanky T-72B3M a T-90M. Tvrdí, že sú ešte smrtonosnejšie než predtým
Stačí zmeniť jedno skryté nastavenie v tvojom Android telefóne a internet ti pôjde zásadne rýchlejšieStačí zmeniť jedno skryté nastavenie v tvojom Android telefóne a internet ti pôjde zásadne rýchlejšie
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP