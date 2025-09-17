Kráľ Karol III. privítal amerického prezidenta Trumpa vo Windsore
- DNES - 14:17
- Windsor
Britská kráľovská rodina privítala v stredu na Windsorskom hrade amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý pricestoval na historickú druhú štátnu návštevu Spojeného kráľovstva. TASR o tom informuje podľa agentúry AP.
Trump a manželkou Melaniou dorazili do sídla britských panovníkov západne od Londýna vrtuľníkom. Po vstúpení ich privítali princ William s manželkou Catherine a následne sa zvítali s britským kráľom Karolom III. a kráľovnou Kamilou.
Šéfa Bieleho domu čakalo prijatie s plnými vojenskými poctami, podľa britských predstaviteľov najväčšia takáto ceremónia pre štátnu návštevu, na akú si v krajine pamätajú. Zúčastní sa na nej celkovo 120 koní a 1300 príslušníkov britskej armády a uzavrie ju vôbec po prvý raz spoločný prelet britských a amerických vojenských lietadiel.
Trump pricestoval do Británie v utorok večer a vyhlásil, že je veľmi rád znova v tejto krajine, ktorú nazval „veľmi špeciálnym miestom“. Po stredajšom programe vo Windsore ho vo štvrtok čakajú rozhovory s britským premiérom Starmerom v jeho vidieckom sídle Chequers.
Trump, ktorý je veľkým podporovateľom britskej kráľovskej rodiny, je prvým americkým prezidentom, ktorý bol pozvaný na druhú štátnu návštevu Spojeného kráľovstva. Tú predchádzajúcu absolvoval v júni 2019, počas svojho prvého funkčného obdobia, pričom ho vtedy privítala kráľovná Alžbeta II., matka súčasného britského panovníka.
Návšteva Trumpa sa považuje za súčasť Starmerovho úsilia zmierniť vplyv niektorých jeho rozhodnutí na Britániu. Sprevádzajú ju prísne bezpečnostné opatrenia. Trump sa v rámci návštevy vyhne Londýnu, kde sa má v stredu proti nemu konať rozsiahla demonštrácia. Desiatky demonštrantov s protitrumpovskými transparentmi sa už v utorok večer zišli pri Windsorskom hrade.
Ukrajinec vo Varšave vypustil dron, hrozí mu deportácia
Poľská polícia obvinila 21-ročného občana Ukrajiny z trestného činu porušenia zákazu letov.
Európska komisia navrhla uvaliť rozsiahle sankcie na Izrael
Európska komisia v stredu navrhla rozsiahly balík opatrení proti Izraelu pre jeho pokračujúcu vojnu v Pásme Gazy.
Z Machu Picchu evakuovali okolo 1600 turistov
V Peru evakuovali približne 1600 turistov z vlakovej stanice Aguas Calientes na úpätí inkského mesta Machu Picchu v dôsledku protestov miestnych obyvateľov, ktoré prerástli do zrážok s políciou.
Pápež Lev XIV. vyzval na koniec vojny v Pásme Gazy a vyjadril podporu obyvateľom
Pápež Lev XIV. vyjadril v stredu počas týždennej generálnej audiencie solidaritu s obyvateľmi Pásma Gazy v súvislosti s vojnou medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas.