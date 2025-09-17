  • Články
Kráľ Karol III. privítal amerického prezidenta Trumpa vo Windsore

Britská kráľovská rodina privítala v stredu na Windsorskom hrade amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý pricestoval na historickú druhú štátnu návštevu Spojeného kráľovstva. TASR o tom informuje podľa agentúry AP.

Trump a manželkou Melaniou dorazili do sídla britských panovníkov západne od Londýna vrtuľníkom. Po vstúpení ich privítali princ William s manželkou Catherine a následne sa zvítali s britským kráľom Karolom III. a kráľovnou Kamilou.

Šéfa Bieleho domu čakalo prijatie s plnými vojenskými poctami, podľa britských predstaviteľov najväčšia takáto ceremónia pre štátnu návštevu, na akú si v krajine pamätajú. Zúčastní sa na nej celkovo 120 koní a 1300 príslušníkov britskej armády a uzavrie ju vôbec po prvý raz spoločný prelet britských a amerických vojenských lietadiel.

Trump pricestoval do Británie v utorok večer a vyhlásil, že je veľmi rád znova v tejto krajine, ktorú nazval „veľmi špeciálnym miestom“. Po stredajšom programe vo Windsore ho vo štvrtok čakajú rozhovory s britským premiérom Starmerom v jeho vidieckom sídle Chequers.

Trump, ktorý je veľkým podporovateľom britskej kráľovskej rodiny, je prvým americkým prezidentom, ktorý bol pozvaný na druhú štátnu návštevu Spojeného kráľovstva. Tú predchádzajúcu absolvoval v júni 2019, počas svojho prvého funkčného obdobia, pričom ho vtedy privítala kráľovná Alžbeta II., matka súčasného britského panovníka.

Návšteva Trumpa sa považuje za súčasť Starmerovho úsilia zmierniť vplyv niektorých jeho rozhodnutí na Britániu. Sprevádzajú ju prísne bezpečnostné opatrenia. Trump sa v rámci návštevy vyhne Londýnu, kde sa má v stredu proti nemu konať rozsiahla demonštrácia. Desiatky demonštrantov s protitrumpovskými transparentmi sa už v utorok večer zišli pri Windsorskom hrade.

Zdroj: Info.sk, TASR
