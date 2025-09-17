  • Články
Robert Kaliňák vysvetlil, ako bude konsolidovať jeho ministerstvo

  • DNES - 14:15
  • Bratislava
Robert Kaliňák vysvetlil, ako bude konsolidovať jeho ministerstvo

Pri konsolidácii sa Ministerstvo obrany orientuje aj na spoluprácu s inými rezortmi.

Podiel Ministerstva obrany (MO) SR na konsolidácii je nielen v priamom šetrení v rámci rezortu či investíciách do duálnych projektov v oblasti zdravotníctva, ale aj pri spolupráci a pomoci iným rezortom. Po stredajšom rokovaní vlády to v súvislosti s konsolidáciou uviedol minister Robert Kaliňák (Smer-SD).

My sme vykonali šetrenie, aj sme prepustili 10 percent zamestnancov a aj máme záujem naďalej zefektívňovať niektoré naše štruktúry. Ale zároveň vidíme priestor, kedy máme šancu v rámci obrany a odolnosti SR komunikovať s ďalšími rezortmi,“ upozornil Kaliňák, ktorý spomenul viacero príkladov.

Nevideli sme napríklad dôvod, aby príspevok do NATO bol na pleciach aj Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. To má kopu iných starostí a potrebuje aj nejakým spôsobom obnovovať diplomatickú službu a reprezentáciu Slovenska, ktorá hľadá príležitosti pre export zo Slovenska. Tak sme ten príspevok prevzali na seba,“ upozornil.

Spomenul taktiež spoluprácu s Ministerstvom spravodlivosti (MS) SR v prípade agendy vojenskej justície. „Mnohé krajiny majú vojenské súdy, vojenské prokuratúry, vojenské väznice. To my nemáme a za nás túto prácu v oblasti vojenskej justície vykonáva Ministerstvo spravodlivosti SR, čiže musíme prevziať nejakú svoju mieru zodpovednosti, čo sme takisto urobili,“ dodal minister obrany.

Pripomenul aj spoluprácu s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pri využití vojenských lesov počas pandémie slintačky a krívačky, rovnako vidí veľký priestor na spoluprácu s ministerstvom vnútra a ministerstvom školstva pri výchove a edukácii, týkajúcej sa pripravenosti na krízové situácie. „Takáto výchova k reakcii na krízové situácie má pre nás zásadný význam pre obranu krajiny,“ zdôraznil.

Zdroj: Info.sk, TASR
