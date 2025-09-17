Robert Kaliňák vysvetlil, ako bude konsolidovať jeho ministerstvo
Pri konsolidácii sa Ministerstvo obrany orientuje aj na spoluprácu s inými rezortmi.
Podiel Ministerstva obrany (MO) SR na konsolidácii je nielen v priamom šetrení v rámci rezortu či investíciách do duálnych projektov v oblasti zdravotníctva, ale aj pri spolupráci a pomoci iným rezortom. Po stredajšom rokovaní vlády to v súvislosti s konsolidáciou uviedol minister Robert Kaliňák (Smer-SD).
„My sme vykonali šetrenie, aj sme prepustili 10 percent zamestnancov a aj máme záujem naďalej zefektívňovať niektoré naše štruktúry. Ale zároveň vidíme priestor, kedy máme šancu v rámci obrany a odolnosti SR komunikovať s ďalšími rezortmi,“ upozornil Kaliňák, ktorý spomenul viacero príkladov.
„Nevideli sme napríklad dôvod, aby príspevok do NATO bol na pleciach aj Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. To má kopu iných starostí a potrebuje aj nejakým spôsobom obnovovať diplomatickú službu a reprezentáciu Slovenska, ktorá hľadá príležitosti pre export zo Slovenska. Tak sme ten príspevok prevzali na seba,“ upozornil.
Spomenul taktiež spoluprácu s Ministerstvom spravodlivosti (MS) SR v prípade agendy vojenskej justície. „Mnohé krajiny majú vojenské súdy, vojenské prokuratúry, vojenské väznice. To my nemáme a za nás túto prácu v oblasti vojenskej justície vykonáva Ministerstvo spravodlivosti SR, čiže musíme prevziať nejakú svoju mieru zodpovednosti, čo sme takisto urobili,“ dodal minister obrany.
Pripomenul aj spoluprácu s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pri využití vojenských lesov počas pandémie slintačky a krívačky, rovnako vidí veľký priestor na spoluprácu s ministerstvom vnútra a ministerstvom školstva pri výchove a edukácii, týkajúcej sa pripravenosti na krízové situácie. „Takáto výchova k reakcii na krízové situácie má pre nás zásadný význam pre obranu krajiny,“ zdôraznil.
Marcinková: Slovenskú pupočníkovú krv vyvážali do domu lekára v Holandsku
Slovenskú pupočníkovú krv vyvážali do rodinného domu lekára v Holandsku.
Drucker: Úspory budeme hľadať aj prostredníctvom racionalizácie siete škôl
Časť prostriedkov, ktoré potrebuje Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR usporiť v rámci konsolidačných opatrení, bude hľadať prostredníctvom racionalizácie siete škôl.
PS dostalo od štátnej komisie pokutu
Konaniu čelia aj ďalšie strany.
Dankovi je ľúto, že policajti zorganizovali zhromaždenie pred parlamentom
Andrej Danko vyjadril odborárom podporu.