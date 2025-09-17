  • Články
Zubárka napadla pacientku po nepodarenom zákroku

Zubárku zadržala polícia.

Zubárku z Ho Či Minovho Mesta vo Vietname zadržala polícia po tom, ako fyzicky napadla pacientku. Informuje o tom portál Vietnam News.

40-ročnú majiteľku zubnej kliniky Nguyen Thi Tuyet Chinhovú vzali do väzby kvôli „narušeniu verejného poriadku“. Ku konfliktu s pacientkou došlo po tom, ako sa 31-ročná žena prišla sťažovať na komplikácie po zákroku.

Pacientka podľa vlastných slov v roku 2021 zaplatila 22 miliónov vietnamských dongov (vyše 700 eur) za založenie strojčeka na zuby. Po tom, ako jej strojček zložili, však začala pociťovať silnú bolesť, a napokon jej diagnostikovali poškodenie kostí. Keď s tým konfrontovala Chinhovú, zubárka ju napadla.

Incident zachytila vo videu priateľka pacientky. Chinhová v ňom škrtila a udierala pacientku a jej manžela, okrem toho zobrala jej mobil a hodila ho na zem. Na mieste zasahovala bezpečnostná služba a polícia.

Kliniku po incidente preverila inšpekcia, ktorá odhalila viaceré porušenia zákona. Okrem nevhodných priestorov zistili aj poskytovanie služieb nad rámec licencie, chýbajúce zdravotnícke záznamy a zavádzajúcu reklamu. Kliniku nakoniec zatvorili po tom, ako sa ukázalo, že traja zamestnanci v nej pôsobili neoprávnene.

Zdroj: Info.sk, DP, vietnamnews.vn, tiktok.com/@sangfi.0706585959
