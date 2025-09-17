  • Články
  • DNES - 13:45
  • Varšava
Ukrajinec vo Varšave vypustil dron, hrozí mu deportácia

Poľská polícia obvinila 21-ročného občana Ukrajiny z trestného činu porušenia zákazu letov.

Muž v pondelok večer vypustil dron nad vládnymi budovami vo Varšave, ku skutku sa priznal a zaplatil pokutu 4000 zlotých (cca 940 eur). Polícia zároveň podala návrh na jeho deportáciu. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.

Podľa hovorcu varšavskej polície Bartlomieja Šniadalu bol obvinený cudzinec odovzdaný poľskej pohraničnej stráži. Spolu s ním bola zadržaná aj 17-ročná občianka Bieloruska, ktorá bola vypočutá ako svedkyňa a následne prepustená domov.

Bezpilotné lietadlá majú z bezpečnostných dôvodov zakázané lety nad vládnymi budovami a inými objektami kritickej infraštruktúry. Zákaz je označený tabuľkami a zároveň je možné obmedzenia overiť prostredníctvom mobilnej aplikácie DroneTower alebo na mape DroneMap zverejnenej Poľskou agentúrou leteckej navigácie.

Zdroj: Info.sk, TASR
