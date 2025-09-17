Ukrajinec vo Varšave vypustil dron, hrozí mu deportácia
- DNES - 13:45
- Varšava
Poľská polícia obvinila 21-ročného občana Ukrajiny z trestného činu porušenia zákazu letov.
Muž v pondelok večer vypustil dron nad vládnymi budovami vo Varšave, ku skutku sa priznal a zaplatil pokutu 4000 zlotých (cca 940 eur). Polícia zároveň podala návrh na jeho deportáciu. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Podľa hovorcu varšavskej polície Bartlomieja Šniadalu bol obvinený cudzinec odovzdaný poľskej pohraničnej stráži. Spolu s ním bola zadržaná aj 17-ročná občianka Bieloruska, ktorá bola vypočutá ako svedkyňa a následne prepustená domov.
Bezpilotné lietadlá majú z bezpečnostných dôvodov zakázané lety nad vládnymi budovami a inými objektami kritickej infraštruktúry. Zákaz je označený tabuľkami a zároveň je možné obmedzenia overiť prostredníctvom mobilnej aplikácie DroneTower alebo na mape DroneMap zverejnenej Poľskou agentúrou leteckej navigácie.
Kráľ Karol III. privítal amerického prezidenta Trumpa vo Windsore
Britská kráľovská rodina privítala v stredu na Windsorskom hrade amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý pricestoval na historickú druhú štátnu návštevu Spojeného kráľovstva.
Európska komisia navrhla uvaliť rozsiahle sankcie na Izrael
Európska komisia v stredu navrhla rozsiahly balík opatrení proti Izraelu pre jeho pokračujúcu vojnu v Pásme Gazy.
Z Machu Picchu evakuovali okolo 1600 turistov
V Peru evakuovali približne 1600 turistov z vlakovej stanice Aguas Calientes na úpätí inkského mesta Machu Picchu v dôsledku protestov miestnych obyvateľov, ktoré prerástli do zrážok s políciou.
Pápež Lev XIV. vyzval na koniec vojny v Pásme Gazy a vyjadril podporu obyvateľom
Pápež Lev XIV. vyjadril v stredu počas týždennej generálnej audiencie solidaritu s obyvateľmi Pásma Gazy v súvislosti s vojnou medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas.