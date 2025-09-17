Európska komisia navrhla uvaliť rozsiahle sankcie na Izrael
- DNES - 13:35
- Brusel
Európska komisia v stredu navrhla rozsiahly balík opatrení proti Izraelu pre jeho pokračujúcu vojnu v Pásme Gazy.
Jeho súčasťou je pozastavenie niektorých ustanovení v oblasti voľného obchodu alebo uvalenie sankcií na vybrané osoby, píše TASR podľa správ agentúr AFP, DPA a Reuters a magazínu Politico.
Navrhované opatrenia musia schváliť členské krajiny. EÚ by v takom prípade zaviedla clá na dovoz tovaru z Izraela v hodnote približne 5,8 miliardy eur a pozastavila by asi 20 miliónov eur priamej podpory určenej na rôzne izraelské projekty.
Šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová navrhla uvaliť sankcie na izraelských krajne pravicových ministrov Becalela Smotriča a Itamara Ben Gvira, tiež na násilných izraelských osadníkov a členov militantného hnutia Hamas.
„Chcem to povedať úplne jasne. Cieľom nie je potrestať Izrael. Cieľom je zlepšiť humanitárnu situáciu v Gaze. Vojna sa musí skončiť. Utrpenie sa musí zastaviť a všetci rukojemníci musia byť prepustení,“ vyhlásila Kallasová na tlačovej konferencii.
Plán cieliť opatrenia na obchod s Izraelom oznámila predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová ešte minulý týždeň. V prejave o stave Únie pred europoslancami v Štrasburgu však pripustila, že v Rade EÚ bude náročné nájsť väčšinu na podporu tohto kroku.
Kráľ Karol III. privítal amerického prezidenta Trumpa vo Windsore
Britská kráľovská rodina privítala v stredu na Windsorskom hrade amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý pricestoval na historickú druhú štátnu návštevu Spojeného kráľovstva.
Ukrajinec vo Varšave vypustil dron, hrozí mu deportácia
Poľská polícia obvinila 21-ročného občana Ukrajiny z trestného činu porušenia zákazu letov.
Z Machu Picchu evakuovali okolo 1600 turistov
V Peru evakuovali približne 1600 turistov z vlakovej stanice Aguas Calientes na úpätí inkského mesta Machu Picchu v dôsledku protestov miestnych obyvateľov, ktoré prerástli do zrážok s políciou.
Pápež Lev XIV. vyzval na koniec vojny v Pásme Gazy a vyjadril podporu obyvateľom
Pápež Lev XIV. vyjadril v stredu počas týždennej generálnej audiencie solidaritu s obyvateľmi Pásma Gazy v súvislosti s vojnou medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas.