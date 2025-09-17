Európska komisia navrhla uvaliť rozsiahle sankcie na Izrael

  • Články
  • DNES - 13:35
  • Brusel
Európska komisia v stredu navrhla rozsiahly balík opatrení proti Izraelu pre jeho pokračujúcu vojnu v Pásme Gazy.

Jeho súčasťou je pozastavenie niektorých ustanovení v oblasti voľného obchodu alebo uvalenie sankcií na vybrané osoby, píše TASR podľa správ agentúr AFP, DPA a Reuters a magazínu Politico.

Navrhované opatrenia musia schváliť členské krajiny. EÚ by v takom prípade zaviedla clá na dovoz tovaru z Izraela v hodnote približne 5,8 miliardy eur a pozastavila by asi 20 miliónov eur priamej podpory určenej na rôzne izraelské projekty.

Šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová navrhla uvaliť sankcie na izraelských krajne pravicových ministrov Becalela Smotriča a Itamara Ben Gvira, tiež na násilných izraelských osadníkov a členov militantného hnutia Hamas.

Chcem to povedať úplne jasne. Cieľom nie je potrestať Izrael. Cieľom je zlepšiť humanitárnu situáciu v Gaze. Vojna sa musí skončiť. Utrpenie sa musí zastaviť a všetci rukojemníci musia byť prepustení,“ vyhlásila Kallasová na tlačovej konferencii.

Plán cieliť opatrenia na obchod s Izraelom oznámila predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová ešte minulý týždeň. V prejave o stave Únie pred europoslancami v Štrasburgu však pripustila, že v Rade EÚ bude náročné nájsť väčšinu na podporu tohto kroku.

Zdroj: Info.sk, TASR
