  • DNES - 13:31
  • Bratislava
Saková: Slovensko nemá problém dovážať neruskú ropu, ak bude mať prepravnú trasu

Slovensko nemá problém dovážať neruskú ropu a neruský plyn, ak bude mať pre ne dostatočné prepravné trasy.

Uviedla to po stredajšom rokovaní vlády ministerka hospodárstva SR Denisa Saková (Hlas-SD) v reakcii na vyjadrenia amerického senátora Lindseyho Grahama o tom, že Slovensko a Maďarsko budú čeliť dôsledkom v prípade, že budú pokračovať v nákupoch ruskej ropy.

V pondelok (15. 9.) som sa stretla s americkým ministrom pre energetiku vo Viedni, kde sa zúčastnil na jednej konferencii. Preberali sme aj vyjadrenia prezidenta Donalda Trumpa, že Slovensko a Maďarsko by mali prestať odoberať nielen ruský plyn, ale aj ruskú ropu. Ja som mu jasne vysvetlila, že musíme najskôr na to mať podmienky, aby sme úplne nezarezali náš priemysel a naše hospodárstvo. My momentálne po uzavretí plynovodu, resp. neobnovení dodávok plynu cez Ukrajinu, sme krajina, ktorá je na konci každého potrubia, predtým sme boli na začiatku, teraz sme na konci,“ priblížila Saková.

Slovensko podľa nej diverzifikuje dodávky plynu a aj v budúcnosti ich chce diverzifikovať. „Musíme sa však spoliehať na prenosové kapacity, ktoré máme z ostatných trás, čo sa týka tranzitu plynu. Tam sme odkázaní na milosť a nemilosť okolitých štátov a milosť a nemilosť ich projektov, ktoré robia, aby vedeli zvýšiť prenosové kapacity,“ spresnila. „A to isté sa týka aj ropy. Pokiaľ budeme mať náhradnú trasu, ako môžeme na Slovensko a do Maďarska prevážať ropu, či už to bude cez Adriu alebo juhom, a budú tie prenosové kapacity dostatočné, Slovensko, Maďarsko nemá problém diverzifikovať. Je to otázka toho, či máme spomínané energonosiče kade dotlačiť,“ dodala Saková.

Americký republikánsky senátor Lindsey Graham v utorok (16. 9.) varoval Slovensko a Maďarsko pred dôsledkami v prípade, že budú pokračovať v nákupoch ruskej ropy. Senátor to napísal v príspevku na sieti X.

Americký prezident Donald Trump v sobotu (13. 9.) vyjadril pripravenosť uvaliť na Rusko rozsiahle sankcie, ak tak urobia všetky členské štáty NATO a ak prestanú nakupovať ropu z Ruska. V nedeľu (14. 9.) potom dal najavo, že mu nezáleží na tom, či ide o ropu alebo iné produkty. „Nemali by nakupovať od Ruska, či už ide o zemný plyn alebo cigarety, to je mi jedno,“ tvrdil.

Graham dal Trumpovi za pravdu, pokiaľ ide o jeho požiadavku, súčasne ale označil za dobrú správu, že európske krajiny v posledných rokoch podstatne znížili nákupy fosílnych palív z Ruska.

Zdroj: Info.sk, TASR
