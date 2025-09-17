Z Machu Picchu evakuovali okolo 1600 turistov
- DNES - 13:29
- Lima
V Peru evakuovali približne 1600 turistov z vlakovej stanice Aguas Calientes na úpätí inkského mesta Machu Picchu v dôsledku protestov miestnych obyvateľov, ktoré prerástli do zrážok s políciou.
Začali sa v pondelok, keď miestni obyvatelia na koľajnice umiestnili polená a kamene a prerušili vlakové spojenia do hlavnej turistickej atrakcie Peru. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Miestni obyvatelia žiadajú, aby ich záujmy boli zastúpené vo výberovom konaní na nového prevádzkovateľa autobusov, ktoré návštevníkov dopravujú zo stanice Aguas Calientes priamo na Machu Picchu.
Zmluva predchádzajúcej autobusovej spoločnosti sa skončila po vypršaní 30-ročnej koncesie. Protest bude podľa organizátorov pokračovať, dokým nová dopravná spoločnosť nezačne prevádzku spojenia.
Podľa policajného vyhlásenia utrpelo pri pondelkových zrážkach s demonštrantami zranenia 14 policajtov.
Peruánske úrady v utorok večer z Machu Picchu evakuovali 156 návštevníkov, skôr pred nimi to bolo približne 1400 návštevníkov. Ministerka cestovného ruchu Desilú Leónová v priebehu utorka potvrdila, že evakuovaných bolo približne 1400 turistov a ďalších 900 zostalo uviaznutých.
Medzi zahraničnými turistami na Machu Picchu boli občania Francúzska, Japonska, USA, Poľska, Brazílie, Nemecka a Portugalska. AFP o tom informovala s odvolaním sa na zoznam návštevníkov, ku ktorému mala prístup.
Európska komisia navrhla uvaliť rozsiahle sankcie na Izrael
Európska komisia v stredu navrhla rozsiahly balík opatrení proti Izraelu pre jeho pokračujúcu vojnu v Pásme Gazy.
Pápež Lev XIV. vyzval na koniec vojny v Pásme Gazy a vyjadril podporu obyvateľom
Pápež Lev XIV. vyjadril v stredu počas týždennej generálnej audiencie solidaritu s obyvateľmi Pásma Gazy v súvislosti s vojnou medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas.
Alexeja Navaľného podľa laboratórnych testov otrávili
Julija Navaľná v stredu vyhlásila, že podľa výsledkov laboratórnych testov z dvoch západných krajín jej manžela otrávili.
Putin už dlho testuje hranice, vyhlásil Merz
Nemecký kancelár Friedrich Merz vyzval v stredu Európu, aby nedovolila Rusku diktovať podmienky mierovej dohody na Ukrajine.