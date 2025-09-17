  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 17.9.2025Meniny má Olympia
20°Bratislava

Čína nariadila technologickým firmám, aby prestali kupovať čipy AI od Nvidie

  • DNES - 13:28
  • Peking
Čína nariadila technologickým firmám, aby prestali kupovať čipy AI od Nvidie

Akcie americkej spoločnosti v rannom obchodovaní klesli o 1 %.

Čínsky internetový regulátor nariadil popredným technologickým firmám, aby zastavili nákupy čipov umelej inteligencie (AI) od americkej spoločnosti Nvidia a zrušili existujúce objednávky v rámci širšieho úsilia o zníženie závislosti od amerických technológií. Uviedol to v stredu denník Financial Times. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Americké administratívy obmedzili prístup Číny k pokročilým čipom. To prinútilo Peking vyvíjať tlak na domáce firmy, aby sa odvrátili od amerických dodávateľov, čo zasiahlo lídrov v tomto odvetví, ako je Nvidia.

Tento krok prichádza niekoľko dní po tom, ako Čína obvinila spoločnosť Nvidia z porušenia jej protimonopolného zákona. Ide o najnovšiu kauzu v obchodnej vojne Pekingu s Washingtonom.

Čínsky úrad pre kyberpriestor (Cyberspace Administration of China, CAC) tento týždeň nariadil firmám vrátane spoločností ByteDance a Alibaba, aby ukončili testovanie a objednávky grafickej karty RTX Pro 6000D, uvádza sa v správe FT s odvolaním sa na troch ľudí oboznámených s touto záležitosťou.

Nový zákaz je prísnejší ako predchádzajúce usmernenia regulačných orgánov, ktoré sa zameriavali na H20, predchádzajúcu verziu čipu umelej inteligencie od spoločnosti Nvidia prispôsobeného pre Čínu, uvádza sa v správe.

Dopyt po Nvidia RTX 6000D, najnovšom čipe umelej inteligencie prispôsobenom pre čínsky trh, je len mierny, pričom niektoré veľké technologické firmy sa rozhodli nezadať objednávku. Ako prvá o tom informovala agentúra Reuters začiatkom tohto týždňa.

Niekoľko spoločností naznačilo, že si objednajú desaťtisíce RTX Pro 6000D a začali testovacie a overovacie práce s dodávateľmi serverov spoločnosti Nvidia, kým im po prijatí objednávky CAC nepovedal, aby prácu zastavili, informoval denník FT.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Opozícia avizuje ďalší protest v slovenských mestách

Opozícia avizuje ďalší protest v slovenských mestách

DNES - 13:32Ekonomické

Predstavitelia viacerých opozičných strán v stredu v Národnej rade kritizovali obmedzenie diskusie o balíku konsolidačných opatrení na budúci rok.

Saková: Slovensko nemá problém dovážať neruskú ropu, ak bude mať prepravnú trasu

Saková: Slovensko nemá problém dovážať neruskú ropu, ak bude mať prepravnú trasu

DNES - 13:31Ekonomické

Slovensko nemá problém dovážať neruskú ropu a neruský plyn, ak bude mať pre ne dostatočné prepravné trasy.

SNM odstúpilo od zmluvy so zhotoviteľom rekonštrukcie Krásnej Hôrky

SNM odstúpilo od zmluvy so zhotoviteľom rekonštrukcie Krásnej Hôrky

DNES - 12:23Ekonomické

Slovenské národné múzeum odstúpilo od zmluvy so zhotoviteľom rekonštrukcie hradu Krásna Hôrka.

UNAS kritizuje konsolidáciu, pripomína vysoké platby štátu pre Skytoll

UNAS kritizuje konsolidáciu, pripomína vysoké platby štátu pre Skytoll

DNES - 12:20Ekonomické

Únia autodopravcov Slovenska kritizuje najnovší balík vládnych opatrení na konsolidáciu verejných financií.

Vosveteit.sk
POZOR! Tieto podvodné Android aplikácie oklamali 38 miliónov ľudí. Je ich viac než 200 a môžeš ich mať v mobile!POZOR! Tieto podvodné Android aplikácie oklamali 38 miliónov ľudí. Je ich viac než 200 a môžeš ich mať v mobile!
Einstein sa mohol mýliť. To, čo sme sa učili o termodynamike, už nemusí platiť. Vedci hovoria o prepisovaní učebnícEinstein sa mohol mýliť. To, čo sme sa učili o termodynamike, už nemusí platiť. Vedci hovoria o prepisovaní učebníc
Amerika po prvýkrát vypustila prieskumno-útočnú muníciu Switchblade 600 z dronaAmerika po prvýkrát vypustila prieskumno-útočnú muníciu Switchblade 600 z drona
Netflix chystá bomby na koniec septembra. Tieto nové filmy a seriály ti nedajú spať a okamžite ťa priklincujú k obrazovkeNetflix chystá bomby na koniec septembra. Tieto nové filmy a seriály ti nedajú spať a okamžite ťa priklincujú k obrazovke
Čas neexistuje tak, ako si myslíš. Fyzici tvrdia, že minulosť, prítomnosť aj budúcnosť sa dejú narazČas neexistuje tak, ako si myslíš. Fyzici tvrdia, že minulosť, prítomnosť aj budúcnosť sa dejú naraz
Rusko posiela na Ukrajinu vylepšené tanky T-72B3M a T-90M. Tvrdí, že sú ešte smrtonosnejšie než predtýmRusko posiela na Ukrajinu vylepšené tanky T-72B3M a T-90M. Tvrdí, že sú ešte smrtonosnejšie než predtým
Stačí zmeniť jedno skryté nastavenie v tvojom Android telefóne a internet ti pôjde zásadne rýchlejšieStačí zmeniť jedno skryté nastavenie v tvojom Android telefóne a internet ti pôjde zásadne rýchlejšie
Oskarmi ocenený veľkofilm Brutalista dorazil online. Od dneška je dostupný pre všetkých filmových fanúšikovOskarmi ocenený veľkofilm Brutalista dorazil online. Od dneška je dostupný pre všetkých filmových fanúšikov
Vedci odhalili jadrový motor, ktorý skráti cestu na Mars na pol roka a otvorí bránu k vzdialeným planetámVedci odhalili jadrový motor, ktorý skráti cestu na Mars na pol roka a otvorí bránu k vzdialeným planetám
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP