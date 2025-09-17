  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 17.9.2025Meniny má Olympia
20°Bratislava

Drucker: Úspory budeme hľadať aj prostredníctvom racionalizácie siete škôl

  • DNES - 12:45
  • Bratislava
Drucker: Úspory budeme hľadať aj prostredníctvom racionalizácie siete škôl

Časť prostriedkov, ktoré potrebuje Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR usporiť v rámci konsolidačných opatrení, bude hľadať prostredníctvom racionalizácie siete škôl.

Po rokovaní vlády to v súvislosti s prebiehajúcou diskusiou a konsolidačnými návrhmi uviedol minister Tomáš Drucker (Hlas-SD).

Upozornil, že už v úvode roka prezentoval úsporné opatrenia vo výške 125 miliónov eur, ktoré súviseli s hľadaním vlastných zdrojov pre potreby navýšenia platov v školstve. „Teraz budeme musieť nájsť v rozpočte ešte približne 50 až 55 miliónov eur, tieto prostriedky by sa mali týkať predovšetkým racionalizácie siete škôl,“ uviedol.

Zdôraznil, že zámerom racionalizácie nie je primárne šetriť, ale zvyšovať kvalitu. „Žiaľ, dlhodobo sa ukazuje, že aj keď malé školy dostávajú viac peňazí na žiaka, tí dosahujú horšie výsledky v testovaní vedomostí,“ vysvetlil. Dodal, že v prípade racionalizácie nemusí ísť automaticky o fyzické zatváranie malých škôl. „Bude tu ale väčší tlak na to, aby sa stávali súčasťou väčšieho celku, s jedným manažmentom,“ povedal Drucker. Zasadzuje sa o to, aby sa konsolidácia a úspory v školstve hľadali prostredníctvom zefektívnenia a zvýšenia účelnosti vynaložených prostriedkov.

Celkovo odhaduje, že výška úsporných opatrení v rámci budúceho roka dosiahne 180 miliónov eur. „Treba ale povedať, že celkový rozpočet má vzrásť na úroveň až o 600 miliónov eur,“ dodal.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
PS dostalo od štátnej komisie pokutu

PS dostalo od štátnej komisie pokutu

DNES - 12:18Domáce

Konaniu čelia aj ďalšie strany.

Šutaj Eštok nerozumie, prečo odborári zvolali zhromaždenie

Šutaj Eštok nerozumie, prečo odborári zvolali zhromaždenie

DNES - 11:14Domáce

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok nerozumie, prečo odborári zvolali stredajšie zhromaždenie pred budovou Národnej rady SR. Konsolidácia verejných financií sa podľa neho polície ani hasičov nedotkne.

Prezident: Ľudia so zdravotným postihnutím sú rovnoprávni, majú nás čo naučiť

Prezident: Ľudia so zdravotným postihnutím sú rovnoprávni, majú nás čo naučiť

DNES - 11:12Domáce

Prezident sa zúčastnil konferencie pri príležitosti 15. výročia ratifikácie Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím.

Vosveteit.sk
POZOR! Tieto podvodné Android aplikácie oklamali 38 miliónov ľudí. Je ich viac než 200 a môžeš ich mať v mobile!POZOR! Tieto podvodné Android aplikácie oklamali 38 miliónov ľudí. Je ich viac než 200 a môžeš ich mať v mobile!
Einstein sa mohol mýliť. To, čo sme sa učili o termodynamike, už nemusí platiť. Vedci hovoria o prepisovaní učebnícEinstein sa mohol mýliť. To, čo sme sa učili o termodynamike, už nemusí platiť. Vedci hovoria o prepisovaní učebníc
Amerika po prvýkrát vypustila prieskumno-útočnú muníciu Switchblade 600 z dronaAmerika po prvýkrát vypustila prieskumno-útočnú muníciu Switchblade 600 z drona
Netflix chystá bomby na koniec septembra. Tieto nové filmy a seriály ti nedajú spať a okamžite ťa priklincujú k obrazovkeNetflix chystá bomby na koniec septembra. Tieto nové filmy a seriály ti nedajú spať a okamžite ťa priklincujú k obrazovke
Čas neexistuje tak, ako si myslíš. Fyzici tvrdia, že minulosť, prítomnosť aj budúcnosť sa dejú narazČas neexistuje tak, ako si myslíš. Fyzici tvrdia, že minulosť, prítomnosť aj budúcnosť sa dejú naraz
Rusko posiela na Ukrajinu vylepšené tanky T-72B3M a T-90M. Tvrdí, že sú ešte smrtonosnejšie než predtýmRusko posiela na Ukrajinu vylepšené tanky T-72B3M a T-90M. Tvrdí, že sú ešte smrtonosnejšie než predtým
Stačí zmeniť jedno skryté nastavenie v tvojom Android telefóne a internet ti pôjde zásadne rýchlejšieStačí zmeniť jedno skryté nastavenie v tvojom Android telefóne a internet ti pôjde zásadne rýchlejšie
Oskarmi ocenený veľkofilm Brutalista dorazil online. Od dneška je dostupný pre všetkých filmových fanúšikovOskarmi ocenený veľkofilm Brutalista dorazil online. Od dneška je dostupný pre všetkých filmových fanúšikov
Vedci odhalili jadrový motor, ktorý skráti cestu na Mars na pol roka a otvorí bránu k vzdialeným planetámVedci odhalili jadrový motor, ktorý skráti cestu na Mars na pol roka a otvorí bránu k vzdialeným planetám
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP