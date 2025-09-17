Drucker: Úspory budeme hľadať aj prostredníctvom racionalizácie siete škôl
Časť prostriedkov, ktoré potrebuje Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR usporiť v rámci konsolidačných opatrení, bude hľadať prostredníctvom racionalizácie siete škôl.
Po rokovaní vlády to v súvislosti s prebiehajúcou diskusiou a konsolidačnými návrhmi uviedol minister Tomáš Drucker (Hlas-SD).
Upozornil, že už v úvode roka prezentoval úsporné opatrenia vo výške 125 miliónov eur, ktoré súviseli s hľadaním vlastných zdrojov pre potreby navýšenia platov v školstve. „Teraz budeme musieť nájsť v rozpočte ešte približne 50 až 55 miliónov eur, tieto prostriedky by sa mali týkať predovšetkým racionalizácie siete škôl,“ uviedol.
Zdôraznil, že zámerom racionalizácie nie je primárne šetriť, ale zvyšovať kvalitu. „Žiaľ, dlhodobo sa ukazuje, že aj keď malé školy dostávajú viac peňazí na žiaka, tí dosahujú horšie výsledky v testovaní vedomostí,“ vysvetlil. Dodal, že v prípade racionalizácie nemusí ísť automaticky o fyzické zatváranie malých škôl. „Bude tu ale väčší tlak na to, aby sa stávali súčasťou väčšieho celku, s jedným manažmentom,“ povedal Drucker. Zasadzuje sa o to, aby sa konsolidácia a úspory v školstve hľadali prostredníctvom zefektívnenia a zvýšenia účelnosti vynaložených prostriedkov.
Celkovo odhaduje, že výška úsporných opatrení v rámci budúceho roka dosiahne 180 miliónov eur. „Treba ale povedať, že celkový rozpočet má vzrásť na úroveň až o 600 miliónov eur,“ dodal.
PS dostalo od štátnej komisie pokutu
Konaniu čelia aj ďalšie strany.
Dankovi je ľúto, že policajti zorganizovali zhromaždenie pred parlamentom
Andrej Danko vyjadril odborárom podporu.
Šutaj Eštok nerozumie, prečo odborári zvolali zhromaždenie
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok nerozumie, prečo odborári zvolali stredajšie zhromaždenie pred budovou Národnej rady SR. Konsolidácia verejných financií sa podľa neho polície ani hasičov nedotkne.
Prezident: Ľudia so zdravotným postihnutím sú rovnoprávni, majú nás čo naučiť
Prezident sa zúčastnil konferencie pri príležitosti 15. výročia ratifikácie Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím.