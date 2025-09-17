  • Články
Čo sa to deje s ozónovou vrstvou? OSN hlási zmenu

Pozorovania ozónovej vrstvy priniesli výsledky po 40 rokoch od Viedenského dohovoru.

Ozónová vrstva – ten neviditeľný plynový štít, ktorý chráni Zem pred ultrafialovým žiarením zo Slnka – sa za posledné storočie preukázateľne stenčila. Výrazne k tomu prispeli chlorofluorouhľovodíky (CFC), ktoré sa v 80. rokoch pridávali do výrobkov každodennej spotreby vrátane kozmetiky, chladničiek a aerosólových nádob.

Svet reagoval na zhoršujúci sa stav ozónu v roku 1985 na Viedenskom dohovore, ktorý podľa generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa konečne priniesol výsledky. „Viedenský dohovor a jeho Montreálsky protokol zaznamenali kľúčový multilaterálny úspech,“ uviedol. „Ozónová vrstva sa dnes zotavuje,“ dodal.

Ozónová diera sa zmenšuje

Ako informovala Svetová meteorologická organizácia (WMO) OSN, ozónová diera nad Atlantickým oceánom bola v roku 2024 menšia ako za uplynulé roky.

Organizácia pripísala tento úspech čiastočne aj „prirodzene sa vyskytujúcim atmosférickým faktorom, ktoré sú zdrojom každoročných fluktuácií“. Dlhodobý trend zmenšovania ozónovej diery však podľa nej „odzrkadľuje úspech medzinárodného úsilia“.

Ako informuje portál France24, bulletin WMO vyšiel na počesť Svetového dňa ozónu a zároveň 40. výročia Viedenského dohovoru. Práve ten podľa organizácie viedol k redukovaniu ozónu škodiacich látok v životnom prostredí až o 99 percent.

„Ozónová vrstva sa vďaka tomu do polovice tohto storočia vráti do stavu z 80. rokov. Tým výrazne klesne riziko vzniku rakoviny kože, šedého zákalu a poškodenia ekosystému vplyvom UV žiarenia,“ dodal bulletin.

Zdroj: Info.sk, DP, news.un.org, france24.com, wmo.int
