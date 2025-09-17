  • Články
Streda, 17.9.2025
UNAS kritizuje konsolidáciu, pripomína vysoké platby štátu pre Skytoll

  • DNES - 12:20
  • Bratislava
Únia autodopravcov Slovenska (UNAS) kritizuje najnovší balík vládnych opatrení na konsolidáciu verejných financií.

Vláda podľa dopravcov rezignovala na úspory v štátnej správe a znovu najviac zaťažila obyčajných ľudí. UNAS pripomenula, že štát prostredníctvom Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) naďalej odovzdáva takmer 100 miliónov eur ročne spoločnosti Skytoll za služby prevádzky mýta.

Táto súkromná firma poskytuje služby prevádzky mýta za vyššie uvedenú neuveriteľnú sumu, pričom nové mýto bude sesterská firma prevádzkovať za približne šesť miliónov eur ročne, teda asi 15-krát lacnejšie,“ uviedla UNAS. „Minister financií nežiada od NDS, aby podnikla kroky na ukončenie plytvania s verejnými prostriedkami vybranými od dopravcov za užívanie slovenských ciest,“ upozornila únia.

Dopravcom sa nepáči ani množstvo štátnych úradníkov. Prezamestnanosť v štátnej a vo verejnej správe je podľa nich evidentná a taký počet zamestnancov platených z verejných rozpočtov je pre SR neúnosný. Nejde však o zamestnancov v tzv. prvej línii, teda tých radových zamestnancov, ktorí vybavujú agendu pre obyvateľstvo. UNAS navrhuje redukciu štátnych zamestnancov na vyšších a najmä centrálnych orgánoch. Tak by sa podľa únie dosiahli úspory podstatne vyššie, ako sú niektoré opatrenia navrhované v konsolidačnom balíčku.

UNAS takisto navrhuje, aby sa do návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2026 zaviedlo päťpercentné krátenie finančných prostriedkov pre všetky rozpočtové a príspevkové organizácie oproti roku 2025. „Zároveň navrhujeme, aby poslanci zaviazali vládu SR, aby nepredložila nikdy taký návrh štátneho rozpočtu, kde by sa zvýšili pridelené rozpočtové prostriedky rozpočtovým a príspevkovým organizáciám oproti predchádzajúcemu roku, ak plánovaný deficit štátneho rozpočtu presiahne 3 % hrubého domáceho produktu,“ dodali dopravcovia.

Zdroj: Info.sk, TASR
