Pápež Lev XIV. vyzval na koniec vojny v Pásme Gazy a vyjadril podporu obyvateľom
- DNES - 12:17
- Vatikán
Pápež Lev XIV. vyjadril v stredu počas týždennej generálnej audiencie solidaritu s obyvateľmi Pásma Gazy v súvislosti s vojnou medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas.
Opätovne vyzval na prímerie, prepustenie rukojemníkov, diplomatické riešenie krízy a plné dodržiavanie medzinárodného humanitárneho práva. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a webu Vatican News.
„Vyjadrujem svoju najhlbšiu solidaritu s palestínskym ľudom v Gaze, ktorý naďalej žije v strachu a prežíva v neprijateľných podmienkach, opäť raz vyhnaný zo svojej zeme,“ povedal pápež Lev XIV.
„Každý človek má vždy nedotknuteľnú dôstojnosť, ktorú treba rešpektovať a chrániť,“ zdôraznil. „Všetkých pozývam, aby sa pripojili k mojej úprimnej modlitbe, aby čoskoro nastal úsvit mieru a spravodlivosti,“ dodala hlava katolíckej cirkvi.
Izrael v utorok oznámil začiatok dlho očakávanej pozemnej operácie v Gaze, najväčšom meste rovnomennej palestínskej enklávy. Státisícom tamojších obyvateľov predtým nariadil evakuovať sa na juh Pásma Gazy. Cieľom operácie je podľa izraelských predstaviteľov likvidácia teroristickej infraštruktúry Hamasu v meste.
