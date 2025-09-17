  • Články
Pápež Lev XIV. vyzval na koniec vojny v Pásme Gazy a vyjadril podporu obyvateľom

  • DNES - 12:17
  • Vatikán
Pápež Lev XIV. vyzval na koniec vojny v Pásme Gazy a vyjadril podporu obyvateľom

Pápež Lev XIV. vyjadril v stredu počas týždennej generálnej audiencie solidaritu s obyvateľmi Pásma Gazy v súvislosti s vojnou medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas.

Opätovne vyzval na prímerie, prepustenie rukojemníkov, diplomatické riešenie krízy a plné dodržiavanie medzinárodného humanitárneho práva. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a webu Vatican News.

Vyjadrujem svoju najhlbšiu solidaritu s palestínskym ľudom v Gaze, ktorý naďalej žije v strachu a prežíva v neprijateľných podmienkach, opäť raz vyhnaný zo svojej zeme,“ povedal pápež Lev XIV.

Každý človek má vždy nedotknuteľnú dôstojnosť, ktorú treba rešpektovať a chrániť,“ zdôraznil. „Všetkých pozývam, aby sa pripojili k mojej úprimnej modlitbe, aby čoskoro nastal úsvit mieru a spravodlivosti,“ dodala hlava katolíckej cirkvi.

Izrael v utorok oznámil začiatok dlho očakávanej pozemnej operácie v Gaze, najväčšom meste rovnomennej palestínskej enklávy. Státisícom tamojších obyvateľov predtým nariadil evakuovať sa na juh Pásma Gazy. Cieľom operácie je podľa izraelských predstaviteľov likvidácia teroristickej infraštruktúry Hamasu v meste.

Zdroj: Info.sk, TASR
