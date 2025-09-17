Dankovi je ľúto, že policajti zorganizovali zhromaždenie pred parlamentom
Andrej Danko vyjadril odborárom podporu.
Podpredsedovi Národnej rady (NR) SR a predsedovi SNS Andrejovi Dankovi je podľa jeho slov ľúto, že Odborový zväz polície (OZP) v SR zorganizoval zhromaždenie pred budovou parlamentu. Situácia podľa neho vyžaduje dialóg, odborárom však vyjadril podporu.
„Je mi ľúto, že nie sú v práci a sú tu. Samozrejme, že chcem vyjadriť podporu a vyjadrujem vždy podporu každému, kto vyjadruje v spoločnosti svoju nespokojnosť. Ako predseda parlamentu som sa vždy stretol s každým, kto demonštroval pred parlamentom, a je mi veľmi ľúto, že k tejto situácii došlo,“ vyhlásil Danko.
Pred parlamentom sa v stredu koná zhromaždenie policajných odborárov „za spravodlivú valorizáciu platov“. Pridali sa k nim aj hasičskí odborári či príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže. Reagujú tak na tretí konsolidačný balíček, o ktorom sa práve rokuje v parlamente. Jedným z bodov je zmrazenie valorizácie platov štátnych zamestnancov na budúci rok. Odborári sa obávajú oslabenia „už beztak narušeného fungovania Hasičského a záchranného zboru a Policajného zboru“. Poukázali, že zbory dlhodobo zápasia s nedostatkom personálu. Policajní odborári takisto pripomínajú, že medzi odborármi, zamestnávateľmi a vládou platí dohoda, podľa ktorej má byť v roku 2026 valorizácia platov o päť percent. Opozícia zhromaždenie podporuje.
Šutaj Eštok nerozumie, prečo odborári zvolali zhromaždenie
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok nerozumie, prečo odborári zvolali stredajšie zhromaždenie pred budovou Národnej rady SR. Konsolidácia verejných financií sa podľa neho polície ani hasičov nedotkne.
Prezident: Ľudia so zdravotným postihnutím sú rovnoprávni, majú nás čo naučiť
Prezident sa zúčastnil konferencie pri príležitosti 15. výročia ratifikácie Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím.
Pred parlamentom budú protestovať policajti a hasiči
Opozícia protest podporuje.
Šimkovičovú prepustili z nemocnice do domácej liečby
Ministerku kultúry SR Martinu Šimkovičovú v stredu ráno prepustili do domácej liečby.