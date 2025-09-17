  • Články
Dankovi je ľúto, že policajti zorganizovali zhromaždenie pred parlamentom

  • DNES - 11:49
  • Bratislava
Andrej Danko vyjadril odborárom podporu.

Podpredsedovi Národnej rady (NR) SR a predsedovi SNS Andrejovi Dankovi je podľa jeho slov ľúto, že Odborový zväz polície (OZP) v SR zorganizoval zhromaždenie pred budovou parlamentu. Situácia podľa neho vyžaduje dialóg, odborárom však vyjadril podporu.

Je mi ľúto, že nie sú v práci a sú tu. Samozrejme, že chcem vyjadriť podporu a vyjadrujem vždy podporu každému, kto vyjadruje v spoločnosti svoju nespokojnosť. Ako predseda parlamentu som sa vždy stretol s každým, kto demonštroval pred parlamentom, a je mi veľmi ľúto, že k tejto situácii došlo,“ vyhlásil Danko.

Pred parlamentom sa v stredu koná zhromaždenie policajných odborárov „za spravodlivú valorizáciu platov“. Pridali sa k nim aj hasičskí odborári či príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže. Reagujú tak na tretí konsolidačný balíček, o ktorom sa práve rokuje v parlamente. Jedným z bodov je zmrazenie valorizácie platov štátnych zamestnancov na budúci rok. Odborári sa obávajú oslabenia „už beztak narušeného fungovania Hasičského a záchranného zboru a Policajného zboru“. Poukázali, že zbory dlhodobo zápasia s nedostatkom personálu. Policajní odborári takisto pripomínajú, že medzi odborármi, zamestnávateľmi a vládou platí dohoda, podľa ktorej má byť v roku 2026 valorizácia platov o päť percent. Opozícia zhromaždenie podporuje.

Zdroj: Info.sk, TASR
