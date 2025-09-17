  • Články
Alexeja Navaľného podľa laboratórnych testov otrávili

  • DNES - 11:48
  • Londýn
Julija Navaľná v stredu vyhlásila, že podľa výsledkov laboratórnych testov z dvoch západných krajín jej manžela otrávili. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.

Podarilo sa nám previezť Alexejove biologické materiály do zahraničia. Vyšetrenia vykonali laboratóriá v dvoch rôznych krajinách. Tieto laboratóriá nezávisle od seba dospeli k záveru, že Alexej bol otrávený,“ napísala vdova po zavraždenom ruskom opozičnom lídrovi Alexejovi Navaľnom na sociálnej sieti X.

Laboratória vyzvala, aby zverejnili svoje závery, ako aj „nepríjemnú pravdu“ o smrti jej manžela. Nešpecifikovala však, aký typ jedu v biologickom materiáli po Navaľnom objavili. Minulý rok Julija Navaľná odmietla závery ruských vyšetrovateľov, podľa ktorých zomrel na „kombináciu ochorení“.

Opozičný politik a zakladateľ nadácie Fond boja proti korupcii (FBK) Alexej Navaľnyj zomrel 16. februára 2024 vo veku 47 rokov vo väzenskom tábore Polárny vlk v mestečku Charp, ktoré leží v Jamalskoneneckom autonómnom okruhu za polárnym kruhom.

Tamojšia väzenská služba tvrdila, že Navaľnému počas prechádzky prišlo náhle nevoľno, stratil vedomie a oživiť sa ho nepodarilo väzenským zdravotníkom ani privolaným záchranárom. Podporovatelia opozičného aktivistu tvrdia, že bol zavraždený na príkaz ruského prezidenta Vladimira Putina.

Navaľného pochovali 1. marca na Borisovskom cintoríne v Moskve. Rozlúčiť sa s ním prišli tisíce ľudí. Podľa informácií agentúry AP a denníku Wall Street Journal (WSJ) americké spravodajské služby zistili, že Putin vraždu Navaľného nenariadil.

Zdroj: Info.sk, TASR
