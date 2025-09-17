  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 17.9.2025Meniny má Olympia
16°Bratislava

Z trhu sťahujú dva výrobky pre deti

  • DNES - 19:52
  • Bratislava
Z trhu sťahujú dva výrobky pre deti

Vo výrobkoch namerali zvýšené množstvo ťažkých kovov.

Slovenská obchodná inšpekcia informuje o stiahnutí dvoch výrobkov z trhu. Ako uviedla na svojom webe, hračky určené pre deti predstavujú riziko pre životné prostredie, označila ich preto za nebezpečné.

V prvom prípade ide o loptu Hover X Ball QST-811 s označením BCX26057950834 pôvodom z Číny. Lopta je vyrobená z plastu, po obvode má penový kruh. Výrobok funguje po vložení dvoch AA batérií a predáva sa v kartónovej škatuli spolu s návodom v českom jazyku. Na obale sú uvedené informácie o výrobcovi.

Ako tvrdí SOI, vo výrobku zistili nadlimitnú koncentráciu olova. „Skúšky vykonané akreditovaným laboratóriom potvrdili, že v spájke výrobku bola nameraná nadmerná hmotnostná koncentrácia olova (Pb),“ uvádza.

Neprešlo ani druhé meranie

V druhom prípade ide o elektronickú hru, model: C-867, farba: Rose, takisto z Číny. Hra funguje na princípe praskania ružovej farby. Do výrobku sa vkladajú tri AA batérie, predáva sa zabalený v kartónovej škatuli. Na obale sú uvedené informácie o výrobcovi a dovozcovi, bezpečnostné upozornenia a návod v štátnom jazyku.

Foto: soi.sk

V tejto hre zistili okrem nadlimitnej koncentrácie olova aj prekročené množstvo kadmia. „Skúšky vykonané akreditovaným laboratóriom potvrdili, že v spájke výrobku bola nameraná nadmerná hmotnostná koncentrácia olova (Pb) a kadmia (Cd),“ informuje SOI.

Výrobky nepoužívajte

Keďže SOI vyhodnotila výrobky ako nebezpečné, kontrolóri nariadili ich stiahnutie z trhu. V prípade, že ste si ich už zakúpili, máte možnosť vrátiť ich predajcovi, ktorý vám poskytne vrátenie kúpnej sumy, náhradu za výrobok rovnakej kategórie a podobnej ceny alebo opravenie výrobku.

„Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si tento výrobok zakúpili, aby ho vo verejnom záujme prestali používať a vrátili späť predávajúcemu,“ dodáva SOI.

Zdroj: Info.sk, soi.sk
Najnovšie v kategóriiViac článkov
V havarovanom aute našli dve malé deti, vodič z miesta nehody ušiel

V havarovanom aute našli dve malé deti, vodič z miesta nehody ušiel

DNES - 20:52Domáce

Polícia vypátrala otca detí, ktorý z miesta nehody ušiel.

Šimečka si váži Rakušanovu účasť na proteste v Bratislave

Šimečka si váži Rakušanovu účasť na proteste v Bratislave

DNES - 18:17Domáce

Líder opozičného PS Michal Šimečka víta, že český minister vnútra Vít Rakušan v utorok navštívil Slovensko.

Incident v meste: Mladík z okna bytu postrelil ženu

Incident v meste: Mladík z okna bytu postrelil ženu

DNES - 17:24Domáce

Polícia zasahovala po streľbe z okna bytového domu.

Pavol Gašpar na rokovaní výboru nedokázal odpovedať na otázky o autonehode a majetkovom priznaní

Pavol Gašpar na rokovaní výboru nedokázal odpovedať na otázky o autonehode a majetkovom priznaní

DNES - 16:31Domáce

Poslanci PS a SaS žiadajú vládu a prezidenta, aby odvolali riaditeľa SIS.

Vosveteit.sk
Čína ukázala vlak budúcnosti, ktorý prekračuje hranice fyziky. Na Slovensku môžeme len slepo závidieťČína ukázala vlak budúcnosti, ktorý prekračuje hranice fyziky. Na Slovensku môžeme len slepo závidieť
Samsung zverejnil zoznam 55 zariadení, ktoré dostanú One UI 8 s Androidom 16 aj s presnými dátumami aktualizácie. Je tam aj tvoj?Samsung zverejnil zoznam 55 zariadení, ktoré dostanú One UI 8 s Androidom 16 aj s presnými dátumami aktualizácie. Je tam aj tvoj?
Jaguar Land Rover je po hackerskom útoku stále v problémoch. Výroba stále stojí a odstávka sa predlžujeJaguar Land Rover je po hackerskom útoku stále v problémoch. Výroba stále stojí a odstávka sa predlžuje
Ušetri viac než 90 % na Office 2021 Pro! Doživotná licencia len za 31,25 €! Buď pripravený na zmenu ešte pred ukončením podpory!Ušetri viac než 90 % na Office 2021 Pro! Doživotná licencia len za 31,25 €! Buď pripravený na zmenu ešte pred ukončením podpory!
Umelá inteligencia je nový BOH. AI mení spôsob, ako ľudia hľadajú duchovnoUmelá inteligencia je nový BOH. AI mení spôsob, ako ľudia hľadajú duchovno
POZOR! Tieto podvodné Android aplikácie oklamali 38 miliónov ľudí. Je ich viac než 200 a môžeš ich mať v mobile!POZOR! Tieto podvodné Android aplikácie oklamali 38 miliónov ľudí. Je ich viac než 200 a môžeš ich mať v mobile!
Einstein sa mohol mýliť. To, čo sme sa učili o termodynamike, už nemusí platiť. Vedci hovoria o prepisovaní učebnícEinstein sa mohol mýliť. To, čo sme sa učili o termodynamike, už nemusí platiť. Vedci hovoria o prepisovaní učebníc
Amerika po prvýkrát vypustila prieskumno-útočnú muníciu Switchblade 600 z dronaAmerika po prvýkrát vypustila prieskumno-útočnú muníciu Switchblade 600 z drona
Netflix chystá bomby na koniec septembra. Tieto nové filmy a seriály ti nedajú spať a okamžite ťa priklincujú k obrazovkeNetflix chystá bomby na koniec septembra. Tieto nové filmy a seriály ti nedajú spať a okamžite ťa priklincujú k obrazovke
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP