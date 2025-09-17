Z trhu sťahujú dva výrobky pre deti
Vo výrobkoch namerali zvýšené množstvo ťažkých kovov.
Slovenská obchodná inšpekcia informuje o stiahnutí dvoch výrobkov z trhu. Ako uviedla na svojom webe, hračky určené pre deti predstavujú riziko pre životné prostredie, označila ich preto za nebezpečné.
V prvom prípade ide o loptu Hover X Ball QST-811 s označením BCX26057950834 pôvodom z Číny. Lopta je vyrobená z plastu, po obvode má penový kruh. Výrobok funguje po vložení dvoch AA batérií a predáva sa v kartónovej škatuli spolu s návodom v českom jazyku. Na obale sú uvedené informácie o výrobcovi.
Ako tvrdí SOI, vo výrobku zistili nadlimitnú koncentráciu olova. „Skúšky vykonané akreditovaným laboratóriom potvrdili, že v spájke výrobku bola nameraná nadmerná hmotnostná koncentrácia olova (Pb),“ uvádza.
Neprešlo ani druhé meranie
V druhom prípade ide o elektronickú hru, model: C-867, farba: Rose, takisto z Číny. Hra funguje na princípe praskania ružovej farby. Do výrobku sa vkladajú tri AA batérie, predáva sa zabalený v kartónovej škatuli. Na obale sú uvedené informácie o výrobcovi a dovozcovi, bezpečnostné upozornenia a návod v štátnom jazyku.
Foto: soi.sk
V tejto hre zistili okrem nadlimitnej koncentrácie olova aj prekročené množstvo kadmia. „Skúšky vykonané akreditovaným laboratóriom potvrdili, že v spájke výrobku bola nameraná nadmerná hmotnostná koncentrácia olova (Pb) a kadmia (Cd),“ informuje SOI.
Výrobky nepoužívajte
Keďže SOI vyhodnotila výrobky ako nebezpečné, kontrolóri nariadili ich stiahnutie z trhu. V prípade, že ste si ich už zakúpili, máte možnosť vrátiť ich predajcovi, ktorý vám poskytne vrátenie kúpnej sumy, náhradu za výrobok rovnakej kategórie a podobnej ceny alebo opravenie výrobku.
„Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si tento výrobok zakúpili, aby ho vo verejnom záujme prestali používať a vrátili späť predávajúcemu,“ dodáva SOI.
