Streda, 17.9.2025Meniny má Olympia
18°Bratislava

Šutaj Eštok nerozumie, prečo odborári zvolali zhromaždenie

  • DNES - 11:14
  • Bratislava
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) nerozumie, prečo odborári zvolali stredajšie zhromaždenie pred budovou Národnej rady SR. Konsolidácia verejných financií sa podľa neho polície ani hasičov nedotkne. Šutaj Eštok to vyhlásil pred rokovaním vlády.

Ja nepotrebujem, aby na moju podporu robili nejaké protesty proti vláde alebo proti ministrovi financií,“ uviedol minister vnútra. Naznačil, že prípadná valorizácia platov by znamenala zníženie počtu policajtov.

Odborový zväz polície (OZP) v SR zvolal v stredu dopoludnia pred budovu Národnej rady SR zhromaždenie. Odborárom sa nepáči zmrazenie valorizácie platov v roku 2026. Opatrenie je súčasťou konsolidácie verejných financií. K policajtom sa pridali aj hasiči či odborári zo Zboru väzenskej a justičnej stráže. Predseda OZP v SR pre TASR vyhlásil, že zhromaždenie je aj na podporu ministra vnútra, s ktorým sa na spoločnom stretnutí dohodli na kolektívnom vyjednávaní v budúcnosti.

Konsolidačný balíček je v parlamente. Poslanci v súčasnosti rokujú o tom, či sa zákon súvisiaci s konsolidáciou verejných financií bude preberať v skrátenom legislatívnom konaní. Priamo návrhu sa majú poslanci venovať až potom. Štát chce financie ušetriť okrem iného i zásadným znížením výdavkov na mzdy. Tie by sa až na výnimky nemali v budúcom roku valorizovať, znížiť sa má celková mzdová obálka na ministerstvách a ďalších úradoch.

Zdroj: Info.sk, TASR
