Streda, 17.9.2025
Prezident: Ľudia so zdravotným postihnutím sú rovnoprávni, majú nás čo naučiť

  • DNES - 11:12
  • Bratislava
Prezident sa zúčastnil konferencie pri príležitosti 15. výročia ratifikácie Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím.

Ľudia so zdravotným postihnutím sú rovnoprávni občania. Vnímajme ich ako ľudí, ktorí nám majú čo ponúknuť a čo naučiť. Sú pre nás prínosom a veľkým obohatením. Vyhlásil to prezident SR Peter Pellegrini vo svojom príhovore na stredajšej konferencii pri príležitosti 15. výročia ratifikácie Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím. Pripomenul, že majú rovnako svoje záujmy, názory či potreby, ale aj potenciál.

Ako krajina sme sa zaviazali, že k ľuďom so zdravotným znevýhodnením budeme pristupovať ako k rovnoprávnym. Že budeme odstraňovať bariéry, ktoré ich oddeľujú od spoločnosti, bariéry fyzické, spoločenské, ale aj psychologické. Že sa budeme zasadzovať o to, aby prežívali svoj život dôstojne,“ skonštatoval Pellegrini.

Zo záväzku, ktorý je zmyslom ratifikovaného dohovoru, vyplývajú podľa neho konkrétne úlohy pre štát i spoločnosť. Je to predovšetkým dostatočná materiálna a finančná podpora, avšak adresovaná nielen znevýhodneným občanom, ale aj ľuďom, ktorí sa o nich starajú a pomáhajú im, teda opatrovateľkám, sociálnym pracovníkom či poskytovateľom sociálnych služieb. Prezident preto zdôraznil, že za jeden povraz musí ťahať štát, odborná či akademická obec i mimovládny sektor.

Dlhodobo tiež hovorím, že štát musí byť znevýhodneným osobám partnerom a pomocníkom, nie prekážkou,“ poznamenal Pellegrini s tým, že tomu by malo zodpovedať aj posudzovanie konkrétnych podnetov a žiadostí. Nikdy by sa preto k ich posudzovaniu nemalo pristupovať len úradnícky, ale je potrebné vidieť za každým konkrétnym príkladom a prípadom človeka. Zdôraznil potrebu ľudskosti, pretože práve zmenu pohľadu na ľudí so znevýhodnením považuje za jeden z najdôležitejších efektov dohovoru.

Pripomenul zároveň, že posilňujúce morálne vlastnosti, súcit, ohľaduplnosť či solidarita sú kvality, ktoré zo spoločnosti robia skutočné spoločenstvo ľudí, a práve nimi sa meria i vyspelosť spoločnosti. „Len do takej miery, do akej dokážeme byť ľudskí jeden k druhému, môže byť humánna a súdržná aj celá naša spoločnosť. Sú to hodnoty a vlastnosti, po ktorých často voláme a ktoré v dnešných nevľúdnych časoch tak veľmi aj potrebujeme,“ odkázal Pellegrini. Ubezpečil, že bude vždy podporovať kroky, ktoré budú smerovať k podpore a pomoci ľuďom so zdravotným znevýhodnením.

Vo svojom príhovore sa zároveň poďakoval všetkým, ktorí ľuďom so zdravotným postihnutím pomáhajú, zároveň im poprial energiu a optimizmus.

Zdroj: Info.sk, TASR
