Putin už dlho testuje hranice, vyhlásil Merz

Nemecký kancelár Friedrich Merz vyzval v stredu Európu, aby nedovolila Rusku diktovať podmienky mierovej dohody na Ukrajine.

Podľa jeho slov by to len povzbudilo ruského prezidenta Vladimira Putina, „aby hľadal svoj ďalší cieľ“. Informovala o tom tlačová agentúra DPA, píše TASR.

Putin už dlho testuje hranice,“ povedal Merz počas debaty v nemeckom parlamente. „Sabotuje, špehuje, vraždí, snaží sa vyvolávať neistotu,“ vyhlásil kancelár.

Podľa neho sa to ukázalo minulý týždeň v Poľsku, keď ruské drony narušili vzdušný priestor krajiny. Putin sa však snaží narušiť stabilitu aj nemeckej spoločnosti, varoval Merz. „Ale my to nedovolíme,“ zdôraznil kancelár s tým, že Nemecko práve z tohto dôvodu posilňuje svoju odolnosť a obranné kapacity.

Musíme odradiť našich oponentov od ďalšej agresie a súčasne priviesť spojencov a partnerov bližšie k sebe,“ dodal.

Nemecko patrí k najsilnejším podporovateľom Ukrajiny po invázii Ruska z februára 2022, doplnila DPA. Nemecký minister obrany Boris Pistorius minulý týždeň povedal, že jeho krajina už prekonala USA a je v súčasnosti najväčším dodávateľom vojenskej pomoci Kyjevu.

Zdroj: Info.sk, TASR
