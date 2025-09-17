Pred parlamentom budú protestovať policajti a hasiči
Opozícia protest podporuje.
Odborový zväz polície (OZP) v SR zvolal v stredu dopoludnia pred budovu Národnej rady SR zhromaždenie. Odborárom sa nepáči zmrazenie valorizácie platov v roku 2026. Opatrenie je súčasťou konsolidácie verejných financií. K policajtom sa pridali aj hasiči či odborári zo Zboru väzenskej a justičnej stráže.
„Pôvodne tu malo byť 30 ľudí a mali to byť predsedovia základných organizácií odborového zväzu polície. Ozvali sa nám však aj ďalšie zväzy v rámci konfederácie, takže som veľmi rád, že nie sme v tom sami. Som veľmi rád, že nás prišli podporiť,“ uviedol pre TASR pred začiatkom zhromaždenia predseda OZP v SR Peter Jakubík.
Ako predseda poukázal, štát má s policajnými odborármi dohodu, ktorú podpísal presne pred rokom, 17. septembra 2024. V nej policajtom sľúbil valorizáciu platov na rok 2026 o päť percent.
Jakubík podľa svojich slov rokoval s ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom (Hlas-SD). Dohodli sa, že budú môcť v budúcnosti kolektívne vyjednávať. „Toto zhromaždenie bude v duchu, aby vláda počúvala ministra vnútra a ja budem rád, ak minister vnútra bude konečne ministrom vnútra. Nebude ministrom zdravotníctva, nebude ministrom školstva, ale že nás podporí aj v tomto boji za spravodlivé vyjednávanie,“ vyhlásil Jakubík.
Konsolidačný balíček je v parlamente. Poslanci v súčasnosti rokujú o tom, či sa zákon súvisiaci s konsolidáciou verejných financií bude preberať v skrátenom legislatívnom konaní. Priamo návrhu sa majú poslanci venovať až potom. Štát chce financie ušetriť okrem iného i zásadným znížením výdavkov na mzdy. Tie by sa až na výnimky nemali v budúcom roku valorizovať, znížiť sa má celková mzdová obálka na ministerstvách a ďalších úradoch.
Opozičné politické strany podporujú zhromaždenie policajtov a hasičov, ktoré sa koná v stredu pred budovou Národnej rady (NR) SR. Opozícia kritizuje ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD), že pri nástupe do funkcie sľuboval zlepšenie podmienok, namiesto toho má najnovší konsolidačný balíček priniesť zmrazenie valorizácie aj pre policajtov, hasičov či záchranárov. Poukazujú na dohodu s vládou o valorizácii platov. KDH vyzýva ministra vnútra, aby rokoval s ministrom financií Ladislavom Kamenickým (Smer-SD).
„Táto valorizácia by mala byť rešpektovaná a mala by byť zohľadnená aj pre policajtov, hasičov, pretože to sú ľudia, ktorí zachraňujú a starajú sa o našu bezpečnosť,“ vyhlásil na tlačovej konferencii poslanec NR SR Juraj Krúpa (SaS). Očakával by, že budú žiadať aj odstúpenie ministra, ktorý nie je podľa Krúpu schopný plniť sľuby.
Exminister vnútra a poslanec Roman Mikulec (Slovensko, Za ľudí, KÚ) rozumie nespokojnosti policajtov, hasičov aj horských záchranárov. Poukázal na dohodu z roku 2024, podľa ktorej by sa mali platy zamestnancov v štátnej a verejnej službe od roku 2026 valorizovať o päť percent, no v rámci konsolidácie by sa tak stať nemalo. „Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok hodil policajtov, hasičov a horských záchranárov cez palubu. Je to jednoznačné z toho, aký návrh konsolidácie prišiel do parlamentu,“ skonštatoval Gábor Grendel (Slovensko, Za ľudí, KÚ). Myslí si, že keby Šutaj Eštok nevyhadzoval peniaze na predražené kšefty, nemusel by siahať na platy policajtov, hasičov ani horských záchranárov.
Poslankyňa Andrea Turčanová (KDH) pripomenula, že policajti a hasiči dostanú reálne v mzdách ešte menej, ako majú dnes. „Nie že nedostanú sľúbenú valorizáciu, ale nedostanú ani odvody,“ pripomenula na tlačovej konferencii. Dodala, že aj dnes stále chýba vyše 3000 policajtov. „Vnútorná bezpečnosť štátu je niečo, s čím sa nedá hazardovať,“ zdôraznila.
Policajných odborárov podporuje aj opozičné hnutie PS. „Policajní odborári protestujú, lebo sú sklamaní, že minister vnútra Šutaj Eštok nedodržal svoje slovo. V čase bezpečnostných hrozieb na Slovensku a v okolí by mali policajti pomáhať a chrániť, nie bojovať o to, čo mali dávno sľúbené a na čo sa spoliehajú,“ uviedol v stanovisku poslanec za PS Jaroslav Spišiak. Myslí si, že prioritou súčasnej vlády nikdy nebolo vytváranie vhodných podmienok pre policajtov. „Prioritou bolo pomáhanie zločincom a kriminalite, čo ešte sťažilo prácu polície,“ dodal.
Dankovi je ľúto, že policajti zorganizovali zhromaždenie pred parlamentom
Andrej Danko vyjadril odborárom podporu.
Šutaj Eštok nerozumie, prečo odborári zvolali zhromaždenie
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok nerozumie, prečo odborári zvolali stredajšie zhromaždenie pred budovou Národnej rady SR. Konsolidácia verejných financií sa podľa neho polície ani hasičov nedotkne.
