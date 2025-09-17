Analytik: Tretie kolo konsolidačných opatrení zasiahne väčšinu výrobcov nepriamo
Tretie kolo konsolidačných opatrení bude zasahovať väčšinu priemyselných výrobcov nepriamo, najmä cez slabší domáci dopyt a všeobecný pokles ekonomiky.
Uviedol to Tomáš Boháček, analytik 365.bank, v komentári k údajom o júlových nových objednávkach v priemysle, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
„Z makroekonomického pohľadu je však celkovo júlový vývoj negatívnym signálom. Po júnovej stabilizácii prišiel ďalší pokles, ktorý potvrdzuje, že priemysel sa v lete dostal do fázy slabšieho zahraničného dopytu a klesajúcej investičnej aktivity,“ priblížil analytik.
„Kľúčové bude, či sa automobilový sektor - ktorý v júli, paradoxne, nebol hlavným zdrojom poklesu - dokáže v druhej polovici roka stabilizovať a či sa rast v menších segmentoch udrží. Vývoj v nemeckej ekonomike, ako aj neistota vo veci komplexnej obchodnej dohody v otázke taríf utlmujú tendencie obnovy v európskej i domácej výrobe,“ dodal Boháček.
ŠÚ SR informoval, že hodnota nových objednávok v priemysle v júli 2025 medziročne klesla o 1,9 % a dosiahla objem 4,38 miliardy eur. Pokles zaznamenali štvrtý mesiac za sebou, pričom jeho tempo bolo druhé najvýraznejšie. Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa nové objednávky v priemysle v júli 2025 oproti júnu 2025 znížili o 1,1 %.
