Šimkovičovú prepustili z nemocnice do domácej liečby

  • DNES - 10:26
  • Bratislava
Ministerku kultúry SR Martinu Šimkovičovú (nominantka SNS) v stredu ráno prepustili do domácej liečby.

Pred rokovaním vlády to uviedol štátny tajomník Ministerstva kultúry (MK) SR Tibor Bernaťák, ktorý ministerku na stredajšej schôdzi zastupuje.

Približne pred 25 minútami bola prepustená do domáceho liečenia,“ uviedol krátko pred začiatkom zasadnutia o 10.00 h. O podrobnostiach nehovoril, verí však, že ministerka sa čoskoro vráti do bežného pracovného režimu.

Budeme komentovať iba to, že sa pani ministerka už cíti oveľa lepšie,“ uviedla riaditeľka odboru komunikácie MK Petra Demková.

V utorok (16. 9.) médiá informovali, že ministerku museli v dôsledku náhleho zhoršenia zdravotného stavu previezť do nemocnice.

Zdroj: Info.sk, TASR
Žilinka zrušil obvinenia trom policajtom bývalej NAKA

Žilinka zrušil obvinenia trom policajtom bývalej NAKA

DNES - 9:57Domáce

Generálny prokurátor Maroš Žilinka zrušil v utorok obvinenia trom policajtom bývalej Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Branislavovi D., Róbertovi M. a Romanovi S.

V Banskej Štiavnici horí, na mieste sú hasiči

V Banskej Štiavnici horí, na mieste sú hasiči

DNES - 9:08Domáce

Požiar mal vzniknúť v podkrovnom priestore.

Tragická nehoda: Polícia začala trestné stíhanie

Tragická nehoda: Polícia začala trestné stíhanie

DNES - 7:13Domáce

Pri nehode prišla o život 43-ročná vodička osobného auta.

Martinu Šimkovičovú hospitalizovali: Čo bolo dôvodom?

Martinu Šimkovičovú hospitalizovali: Čo bolo dôvodom?

DNES - 6:12Domáce

K veci sa vyjadrilo aj ministerstvo kultúry.

Einstein sa mohol mýliť. To, čo sme sa učili o termodynamike, už nemusí platiť. Vedci hovoria o prepisovaní učebnícEinstein sa mohol mýliť. To, čo sme sa učili o termodynamike, už nemusí platiť. Vedci hovoria o prepisovaní učebníc
Amerika po prvýkrát vypustila prieskumno-útočnú muníciu Switchblade 600 z dronaAmerika po prvýkrát vypustila prieskumno-útočnú muníciu Switchblade 600 z drona
Netflix chystá bomby na koniec septembra. Tieto nové filmy a seriály ti nedajú spať a okamžite ťa priklincujú k obrazovkeNetflix chystá bomby na koniec septembra. Tieto nové filmy a seriály ti nedajú spať a okamžite ťa priklincujú k obrazovke
Čas neexistuje tak, ako si myslíš. Fyzici tvrdia, že minulosť, prítomnosť aj budúcnosť sa dejú narazČas neexistuje tak, ako si myslíš. Fyzici tvrdia, že minulosť, prítomnosť aj budúcnosť sa dejú naraz
Rusko posiela na Ukrajinu vylepšené tanky T-72B3M a T-90M. Tvrdí, že sú ešte smrtonosnejšie než predtýmRusko posiela na Ukrajinu vylepšené tanky T-72B3M a T-90M. Tvrdí, že sú ešte smrtonosnejšie než predtým
Stačí zmeniť jedno skryté nastavenie v tvojom Android telefóne a internet ti pôjde zásadne rýchlejšieStačí zmeniť jedno skryté nastavenie v tvojom Android telefóne a internet ti pôjde zásadne rýchlejšie
Oskarmi ocenený veľkofilm Brutalista dorazil online. Od dneška je dostupný pre všetkých filmových fanúšikovOskarmi ocenený veľkofilm Brutalista dorazil online. Od dneška je dostupný pre všetkých filmových fanúšikov
Vedci odhalili jadrový motor, ktorý skráti cestu na Mars na pol roka a otvorí bránu k vzdialeným planetámVedci odhalili jadrový motor, ktorý skráti cestu na Mars na pol roka a otvorí bránu k vzdialeným planetám
Viac ako 40 % počítačov s Windowsom „umiera“. Už o pár dní skončia na smetisku dejín. Milióny používateľov čaká šokViac ako 40 % počítačov s Windowsom „umiera“. Už o pár dní skončia na smetisku dejín. Milióny používateľov čaká šok
