V bytovke vo Viedni sa strieľalo, z miesta hlásia obete

  • DNES - 8:11
  • Viedeň
Domnelý páchateľ namieril zbraň aj na policajtov.

Najmenej dvaja ľudia prišli o život v dôsledku streľby, ku ktorej došlo v utorok neskoro večer vo viedenskej štvrti Leopoldstadt. Oznámila to miestna polícia, informuje TASR podľa správ agentúr APA a DPA.

Policajtov privolali do istého bytu pre hádku, ktorá tam prebiehala. Objavili tam mŕtvu 44-ročnú ženu a dve ťažko zranené osoby: 24-ročnú ženu a 26-ročného muža, ktorých previezli do nemocnice. Zranená žena bola vo veľmi kritickom stave, zatiaľ čo stav ťažko zraneného muža bol stabilizovaný.

Pred bytovkou ešte pred nálezom mŕtvej a zranených spozorovali policajti podozrivého 44-ročného muža - domnelého páchateľa. Muž na policajtov namieril strelnú zbraň, následne medzi oboma stranami došlo k prestrelke, po ktorej utiekol. Krátko na to ho však objavili mŕtveho v jeho automobile.

Okolnosti streľby neboli bezprostredne známe a rovnako ako vzťah obetí a páchateľa sú predmetom vyšetrovania. Incident si vyžiadal rozsiahly zásah polície i záchranárov, pričom okolitú oblasť dočasne uzavreli.

Zdroj: Info.sk, TASR
