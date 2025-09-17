  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 17.9.2025Meniny má Olympia
13°Bratislava

Tragická nehoda: Polícia začala trestné stíhanie

  • DNES - 7:13
  • Košice
Tragická nehoda: Polícia začala trestné stíhanie

Pri nehode prišla o život 43-ročná vodička osobného auta.

Trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia začala polícia v súvislosti s utorkovou (16. 9.) tragickou dopravnou nehodu medzi Ďurkovom a Ruskovom v okrese Košice-okolie, pri ktorej prišla o život 43-ročná vodička osobného auta. TASR o tom informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.

Keď vodič nákladného motorového vozidla zn. Scania s vozidlom smeroval po rovnom úseku cesty II/576 od obce Ruskov k obci Ďurkov, z doposiaľ nezistených príčin prešla vodička, ktorá viedla osobné motorové vozidlo zn. VW Passat v smere od obce Ďurkov do obce Ruskov, s autom do protismernej časti vozovky,“ uviedla. Vodič nákladného auta podľa nej reagoval prudkým brzdením, no čelnej zrážke už nedokázal zabrániť. Žena zraneniam na mieste podľahla.

Alkohol v dychu vodiča policajti nezistili. To, či bola pod jeho vplyvom, prípadne iných návykových látok nebohá vodička osobného auta, bude zisťované pri pitve. „To, či náhla zdravotná indispozícia, prípadne iné okolnosti boli príčinou, prečo vodička s autom prešla do protismeru, bude predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ dodala Ivanová.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Martinu Šimkovičovú hospitalizovali: Čo bolo dôvodom?

Martinu Šimkovičovú hospitalizovali: Čo bolo dôvodom?

DNES - 6:12Domáce

K veci sa vyjadrilo aj ministerstvo kultúry.

Reťazec varuje pred podvodom: Nenechajte sa nalákať!

Reťazec varuje pred podvodom: Nenechajte sa nalákať!

VČERA - 20:18Domáce

Sieť predajní upozorňuje na podvod, ktorý sa šíri na sociálnych sieťach.

Hnutie Slovensko: Premiér Robert Fico sa obáva jedine zjednotenia opozície

Hnutie Slovensko: Premiér Robert Fico sa obáva jedine zjednotenia opozície

VČERA - 19:16Domáce

Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) sa podľa opozičného Hnutia Slovensko obáva jedine zjednotenia celej opozície.

Šutaj Eštok: Strana Hlas-SD podporuje výzvy na zastavenie zabíjania v Pásme Gazy

Šutaj Eštok: Strana Hlas-SD podporuje výzvy na zastavenie zabíjania v Pásme Gazy

VČERA - 17:08Domáce

Strana Hlas-SD podporuje výzvy medzinárodného spoločenstva na zastavenie zabíjania civilistov v Pásme Gazy a umožnenie humanitárnej a lekárskej pomoci pre ľudí v regióne.

Vosveteit.sk
Netflix chystá bomby na koniec septembra. Tieto nové filmy a seriály ti nedajú spať a okamžite ťa priklincujú k obrazovkeNetflix chystá bomby na koniec septembra. Tieto nové filmy a seriály ti nedajú spať a okamžite ťa priklincujú k obrazovke
Čas neexistuje tak, ako si myslíš. Fyzici tvrdia, že minulosť, prítomnosť aj budúcnosť sa dejú narazČas neexistuje tak, ako si myslíš. Fyzici tvrdia, že minulosť, prítomnosť aj budúcnosť sa dejú naraz
Rusko posiela na Ukrajinu vylepšené tanky T-72B3M a T-90M. Tvrdí, že sú ešte smrtonosnejšie než predtýmRusko posiela na Ukrajinu vylepšené tanky T-72B3M a T-90M. Tvrdí, že sú ešte smrtonosnejšie než predtým
Stačí zmeniť jedno skryté nastavenie v tvojom Android telefóne a internet ti pôjde zásadne rýchlejšieStačí zmeniť jedno skryté nastavenie v tvojom Android telefóne a internet ti pôjde zásadne rýchlejšie
Oskarmi ocenený veľkofilm Brutalista dorazil online. Od dneška je dostupný pre všetkých filmových fanúšikovOskarmi ocenený veľkofilm Brutalista dorazil online. Od dneška je dostupný pre všetkých filmových fanúšikov
Vedci odhalili jadrový motor, ktorý skráti cestu na Mars na pol roka a otvorí bránu k vzdialeným planetámVedci odhalili jadrový motor, ktorý skráti cestu na Mars na pol roka a otvorí bránu k vzdialeným planetám
Viac ako 40 % počítačov s Windowsom „umiera“. Už o pár dní skončia na smetisku dejín. Milióny používateľov čaká šokViac ako 40 % počítačov s Windowsom „umiera“. Už o pár dní skončia na smetisku dejín. Milióny používateľov čaká šok
Takto ti vedia ukradnúť Google aj Microsoft účet bez toho, aby si si to všimol. Hackeri spustili novú zbraň VoidProxy!Takto ti vedia ukradnúť Google aj Microsoft účet bez toho, aby si si to všimol. Hackeri spustili novú zbraň VoidProxy!
Vydanie HyperOS 3 je na spadnutie: Xiaomi testuje nový OS na viac ako 80 zariadeniach, je medzi nimi aj tvoje?Vydanie HyperOS 3 je na spadnutie: Xiaomi testuje nový OS na viac ako 80 zariadeniach, je medzi nimi aj tvoje?
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP