Martinu Šimkovičovú hospitalizovali: Čo bolo dôvodom?
K veci sa vyjadrilo aj ministerstvo kultúry.
Ministerku kultúry hospitalizovali v nemocnici po tom, ako sa jej zdravotný stav náhle zhoršil. Informoval o tom denník Plus 1 deň, ktorému to potvrdil čitateľ, ktorý ministerku videl pri prevoze.
"Videl som ju, ako ju priviezli," potvrdil čitateľ s tým, že ministerku mali hospitalizovať v nemocnici v centre Bratislavy.
Podľa hovorkyne ministerstva kultúry nebol dôvodom hospitalizácie kolaps, ako uviedli viaceré médiá. "Ministerka neskolabovala, ide o bežný problém, ktorý je síce veľmi nepríjemný, ale nejde o žiaden kolaps. Pani ministerka sa po podaní infúzie cíti lepšie," uviedla pre Plus 1 deň Petra Demková.
Tragická nehoda: Polícia začala trestné stíhanie
Pri nehode prišla o život 43-ročná vodička osobného auta.
Reťazec varuje pred podvodom: Nenechajte sa nalákať!
Sieť predajní upozorňuje na podvod, ktorý sa šíri na sociálnych sieťach.
Hnutie Slovensko: Premiér Robert Fico sa obáva jedine zjednotenia opozície
Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) sa podľa opozičného Hnutia Slovensko obáva jedine zjednotenia celej opozície.
Šutaj Eštok: Strana Hlas-SD podporuje výzvy na zastavenie zabíjania v Pásme Gazy
Strana Hlas-SD podporuje výzvy medzinárodného spoločenstva na zastavenie zabíjania civilistov v Pásme Gazy a umožnenie humanitárnej a lekárskej pomoci pre ľudí v regióne.