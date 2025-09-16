  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 16.9.2025Meniny má Ľudmila
15°Bratislava

Netanjahu oznámil, že ho koncom septembra v Bielom dome prijme Trump

  • DNES - 22:02
  • Tel Aviv
Netanjahu oznámil, že ho koncom septembra v Bielom dome prijme Trump

Izraelského premiéra Benjamina Netanjahua 29. septembra prijme v Bielom dome americký prezident Donald Trump. Netanjahu to oznámil v utorok s tým, že do Washingtonu pricestuje tri dni po svojom plánovanom vystúpení na zasadnutí Valného zhromaždenia OSN.

Od Trumpovho januárového návratu do Bieleho domu tak pôjde už o jeho štvrté stretnutie s Netanjahuom. Ten najnovšiu schôdzku avizoval na tlačovej konferencii v nadväznosti na informácie, že žiadosť o ňu dala jeho kancelária. Netanjahu však povedal, že ho pozval sám Trump.

Stretnem sa s ním... po mojom prejave v OSN,“ uviedol izraelský premiér, ktorého Trump prijal v Bielom dome vo februári, v apríli a naposledy aj začiatkom júla. Najnovšia cesta sa uskutoční v kontexte nedávneho izraelského útoku na katarskú Dauhu, kde sídli časť politického vedenia Hamasu.

Netanjahu od útoku podľa svojich slov viedol s Trumpom niekoľko rozhovorov a všetky boli „dobré“. V odpovedi na otázku, či americkú stranu informoval pred vykonaním úderu, zopakoval svoje stanovisko, že verzia udalostí podľa Bieleho domu je „správna“ a že zaň je zodpovedný výlučne Izrael.

Židovskému štátu tento týždeň počas návštevy vyjadril v mene USA pevnú podporu minister zahraničných vecí Marco Rubio. Vyhlásil, že obyvatelia Pásma Gazy si zaslúžia lepšiu budúcnosť, ale tá nemôže nastať, kým nebude zničený Hamas. Netanjahu označil Rubiovu návštevu za „jasný signál“, že Spojené štáty stoja za Izraelom.

Bezprecedentný úder v Dauhe bol podľa AFP prvým takýmto izraelským útokom na Katar, spojenca Spojených štátov. Nálet si vyžiadal životy šiestich ľudí, avšak nebol medzi nimi ani jeden z lídrov Hamasu, na ktorých sa podľa Izraela zameral.

Katar, ktorý nemá s Izraelom nadviazané diplomatické vzťahy a ktorý dlhodobo hostil na svojom území vodcov palestínskeho hnutia, zohráva kľúčovú úlohu pri sprostredkovaní rokovaní o prímerí v Pásme Gazy a prepustení rukojemníkov.

Práve väzby Kataru na Hamas využil Netanjahu v utorok na obhajobu izraelského úderu. „Katar je prepojený s Hamasom, podporuje Hamas, poskytuje mu útočisko, financuje ho... Má silné páky (ktoré by mohol použiť), ale rozhodol sa tak neurobiť. Preto bolo naše konanie úplne oprávnené,“ dodal.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Britská polícia zadržala dvoch mužov za prelety dronmi neďaleko hradu Windsor

Britská polícia zadržala dvoch mužov za prelety dronmi neďaleko hradu Windsor

DNES - 21:52Zahraničné

Britské úrady zadržali dvoch mužov v súvislosti s preletmi civilných dronov v blízkosti hradu Windsor, čím porušili obmedzenia vzdušného priestoru platné počas štátnej návštevy Donalda Trumpa.

Podozrivého v prípade Kirka obžalovali z vraždy, hrozí mu trest smrti

Podozrivého v prípade Kirka obžalovali z vraždy, hrozí mu trest smrti

DNES - 21:33Zahraničné

Podozrivého v prípade zastrelenia amerického konzervatívneho aktivistu Charlieho Kirka v štáte Utah oficiálne obžalovali z vraždy s priťažujúcimi okolnosťami.

Trumpova vláda schválila prvú dodávku zbraní pre Ukrajinu

Trumpova vláda schválila prvú dodávku zbraní pre Ukrajinu

DNES - 20:50Zahraničné

Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa schválila prvé balíky vojenskej pomoci pre Ukrajinu, za ktorú podľa dohody zaplatia spojenci z NATO.

Nawrocki: Reparácie od Nemecka by mohli mať formu financovania zbrojoviek

Nawrocki: Reparácie od Nemecka by mohli mať formu financovania zbrojoviek

DNES - 19:57Zahraničné

Poľský prezident oznámil, že znovu otvára otázku nemeckých reparácií a navrhuje, aby ich začiatkom bolo financovanie poľského zbrojárskeho priemyslu a vojenských kapacít v prospech obrany východného krídla NATO.

Vosveteit.sk
Netflix chystá bomby na koniec septembra. Tieto nové filmy a seriály ti nedajú spať a okamžite ťa priklincujú k obrazovkeNetflix chystá bomby na koniec septembra. Tieto nové filmy a seriály ti nedajú spať a okamžite ťa priklincujú k obrazovke
Čas neexistuje tak, ako si myslíš. Fyzici tvrdia, že minulosť, prítomnosť aj budúcnosť sa dejú narazČas neexistuje tak, ako si myslíš. Fyzici tvrdia, že minulosť, prítomnosť aj budúcnosť sa dejú naraz
Rusko posiela na Ukrajinu vylepšené tanky T-72B3M a T-90M. Tvrdí, že sú ešte smrtonosnejšie než predtýmRusko posiela na Ukrajinu vylepšené tanky T-72B3M a T-90M. Tvrdí, že sú ešte smrtonosnejšie než predtým
Stačí zmeniť jedno skryté nastavenie v tvojom Android telefóne a internet ti pôjde zásadne rýchlejšieStačí zmeniť jedno skryté nastavenie v tvojom Android telefóne a internet ti pôjde zásadne rýchlejšie
Oskarmi ocenený veľkofilm Brutalista dorazil online. Od dneška je dostupný pre všetkých filmových fanúšikovOskarmi ocenený veľkofilm Brutalista dorazil online. Od dneška je dostupný pre všetkých filmových fanúšikov
Vedci odhalili jadrový motor, ktorý skráti cestu na Mars na pol roka a otvorí bránu k vzdialeným planetámVedci odhalili jadrový motor, ktorý skráti cestu na Mars na pol roka a otvorí bránu k vzdialeným planetám
Viac ako 40 % počítačov s Windowsom „umiera“. Už o pár dní skončia na smetisku dejín. Milióny používateľov čaká šokViac ako 40 % počítačov s Windowsom „umiera“. Už o pár dní skončia na smetisku dejín. Milióny používateľov čaká šok
Takto ti vedia ukradnúť Google aj Microsoft účet bez toho, aby si si to všimol. Hackeri spustili novú zbraň VoidProxy!Takto ti vedia ukradnúť Google aj Microsoft účet bez toho, aby si si to všimol. Hackeri spustili novú zbraň VoidProxy!
Vydanie HyperOS 3 je na spadnutie: Xiaomi testuje nový OS na viac ako 80 zariadeniach, je medzi nimi aj tvoje?Vydanie HyperOS 3 je na spadnutie: Xiaomi testuje nový OS na viac ako 80 zariadeniach, je medzi nimi aj tvoje?
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP