Britská polícia zadržala dvoch mužov za prelety dronmi neďaleko hradu Windsor
- DNES - 21:52
- Londýn
Britské úrady v utorok zadržali dvoch mužov v súvislosti s preletmi civilných dronov v blízkosti hradu Windsor, čím porušili obmedzenia vzdušného priestoru platné počas štátnej návštevy amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Polícia v regióne Thames Valley uviedla, že muži vo veku 37 rokov boli zadržaní v rámci posilnených bezpečnostných opatrení pred príchodom Trumpa na podujatia, ktoré zahŕňajú aj stredajšiu honosnú hostinu v priestoroch hradu, ktorú usporiada britský kráľ Karol III.
Letové obmedzenia platia do štvrtka vo Windsore a tiež v okolí vidieckej rezidencie Chequers, kde britský premiér Keir Starmer vo štvrtok privíta Trumpa.
Polícia uviedla, že do ulíc mesta nasadila ozbrojených policajtov a tiež vykonáva hliadky pozdĺž rieky Temža, aby počas významnej návštevy posilnila bezpečnosť.
Desiatky protestujúcich sa zhromaždili pred kostolom Windsor Parish Church, neďaleko hradu, kde proti americkému prezidentovi protestovali a skandovali „Dump Trump“ (Zbavte sa Trumpa) a „Trump go home“ (Trump, choď domov).
Na stredu je v Londýne naplánovaný proti americkému prezidentovi veľký protest.
Netanjahu oznámil, že ho koncom septembra v Bielom dome prijme Trump
Izraelského premiéra Benjamina Netanjahua 29. septembra prijme v Bielom dome americký prezident Donald Trump.
Podozrivého v prípade Kirka obžalovali z vraždy, hrozí mu trest smrti
Podozrivého v prípade zastrelenia amerického konzervatívneho aktivistu Charlieho Kirka v štáte Utah oficiálne obžalovali z vraždy s priťažujúcimi okolnosťami.
Trumpova vláda schválila prvú dodávku zbraní pre Ukrajinu
Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa schválila prvé balíky vojenskej pomoci pre Ukrajinu, za ktorú podľa dohody zaplatia spojenci z NATO.
Nawrocki: Reparácie od Nemecka by mohli mať formu financovania zbrojoviek
Poľský prezident oznámil, že znovu otvára otázku nemeckých reparácií a navrhuje, aby ich začiatkom bolo financovanie poľského zbrojárskeho priemyslu a vojenských kapacít v prospech obrany východného krídla NATO.