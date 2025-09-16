  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 16.9.2025Meniny má Ľudmila
15°Bratislava

Britská polícia zadržala dvoch mužov za prelety dronmi neďaleko hradu Windsor

  • DNES - 21:52
  • Londýn
Britská polícia zadržala dvoch mužov za prelety dronmi neďaleko hradu Windsor

Britské úrady v utorok zadržali dvoch mužov v súvislosti s preletmi civilných dronov v blízkosti hradu Windsor, čím porušili obmedzenia vzdušného priestoru platné počas štátnej návštevy amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Polícia v regióne Thames Valley uviedla, že muži vo veku 37 rokov boli zadržaní v rámci posilnených bezpečnostných opatrení pred príchodom Trumpa na podujatia, ktoré zahŕňajú aj stredajšiu honosnú hostinu v priestoroch hradu, ktorú usporiada britský kráľ Karol III.

Letové obmedzenia platia do štvrtka vo Windsore a tiež v okolí vidieckej rezidencie Chequers, kde britský premiér Keir Starmer vo štvrtok privíta Trumpa.

Polícia uviedla, že do ulíc mesta nasadila ozbrojených policajtov a tiež vykonáva hliadky pozdĺž rieky Temža, aby počas významnej návštevy posilnila bezpečnosť.

Desiatky protestujúcich sa zhromaždili pred kostolom Windsor Parish Church, neďaleko hradu, kde proti americkému prezidentovi protestovali a skandovali „Dump Trump“ (Zbavte sa Trumpa) a „Trump go home“ (Trump, choď domov).

Na stredu je v Londýne naplánovaný proti americkému prezidentovi veľký protest.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Netanjahu oznámil, že ho koncom septembra v Bielom dome prijme Trump

Netanjahu oznámil, že ho koncom septembra v Bielom dome prijme Trump

DNES - 22:02Zahraničné

Izraelského premiéra Benjamina Netanjahua 29. septembra prijme v Bielom dome americký prezident Donald Trump.

Podozrivého v prípade Kirka obžalovali z vraždy, hrozí mu trest smrti

Podozrivého v prípade Kirka obžalovali z vraždy, hrozí mu trest smrti

DNES - 21:33Zahraničné

Podozrivého v prípade zastrelenia amerického konzervatívneho aktivistu Charlieho Kirka v štáte Utah oficiálne obžalovali z vraždy s priťažujúcimi okolnosťami.

Trumpova vláda schválila prvú dodávku zbraní pre Ukrajinu

Trumpova vláda schválila prvú dodávku zbraní pre Ukrajinu

DNES - 20:50Zahraničné

Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa schválila prvé balíky vojenskej pomoci pre Ukrajinu, za ktorú podľa dohody zaplatia spojenci z NATO.

Nawrocki: Reparácie od Nemecka by mohli mať formu financovania zbrojoviek

Nawrocki: Reparácie od Nemecka by mohli mať formu financovania zbrojoviek

DNES - 19:57Zahraničné

Poľský prezident oznámil, že znovu otvára otázku nemeckých reparácií a navrhuje, aby ich začiatkom bolo financovanie poľského zbrojárskeho priemyslu a vojenských kapacít v prospech obrany východného krídla NATO.

Vosveteit.sk
Netflix chystá bomby na koniec septembra. Tieto nové filmy a seriály ti nedajú spať a okamžite ťa priklincujú k obrazovkeNetflix chystá bomby na koniec septembra. Tieto nové filmy a seriály ti nedajú spať a okamžite ťa priklincujú k obrazovke
Čas neexistuje tak, ako si myslíš. Fyzici tvrdia, že minulosť, prítomnosť aj budúcnosť sa dejú narazČas neexistuje tak, ako si myslíš. Fyzici tvrdia, že minulosť, prítomnosť aj budúcnosť sa dejú naraz
Rusko posiela na Ukrajinu vylepšené tanky T-72B3M a T-90M. Tvrdí, že sú ešte smrtonosnejšie než predtýmRusko posiela na Ukrajinu vylepšené tanky T-72B3M a T-90M. Tvrdí, že sú ešte smrtonosnejšie než predtým
Stačí zmeniť jedno skryté nastavenie v tvojom Android telefóne a internet ti pôjde zásadne rýchlejšieStačí zmeniť jedno skryté nastavenie v tvojom Android telefóne a internet ti pôjde zásadne rýchlejšie
Oskarmi ocenený veľkofilm Brutalista dorazil online. Od dneška je dostupný pre všetkých filmových fanúšikovOskarmi ocenený veľkofilm Brutalista dorazil online. Od dneška je dostupný pre všetkých filmových fanúšikov
Vedci odhalili jadrový motor, ktorý skráti cestu na Mars na pol roka a otvorí bránu k vzdialeným planetámVedci odhalili jadrový motor, ktorý skráti cestu na Mars na pol roka a otvorí bránu k vzdialeným planetám
Viac ako 40 % počítačov s Windowsom „umiera“. Už o pár dní skončia na smetisku dejín. Milióny používateľov čaká šokViac ako 40 % počítačov s Windowsom „umiera“. Už o pár dní skončia na smetisku dejín. Milióny používateľov čaká šok
Takto ti vedia ukradnúť Google aj Microsoft účet bez toho, aby si si to všimol. Hackeri spustili novú zbraň VoidProxy!Takto ti vedia ukradnúť Google aj Microsoft účet bez toho, aby si si to všimol. Hackeri spustili novú zbraň VoidProxy!
Vydanie HyperOS 3 je na spadnutie: Xiaomi testuje nový OS na viac ako 80 zariadeniach, je medzi nimi aj tvoje?Vydanie HyperOS 3 je na spadnutie: Xiaomi testuje nový OS na viac ako 80 zariadeniach, je medzi nimi aj tvoje?
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP