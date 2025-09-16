Podozrivého v prípade Kirka obžalovali z vraždy, hrozí mu trest smrti
- DNES - 21:33
- Washington
Podozrivého v prípade zastrelenia amerického konzervatívneho aktivistu Charlieho Kirka v štáte Utah oficiálne obžalovali z vraždy s priťažujúcimi okolnosťami.
Prokurátor Jeff Gray v utorok uviedol, že na spúšti zbrane, ktorou bol zastrelený Kirk, našli stopy jeho DNA. Pre podozrivého žiada trest smrti.
Charlie Kirk, zakladateľ a bývalý riaditeľ organizácie Turning Point USA a blízky spojenec prezidenta Donalda Trumpa, bol zastrelený 10. septembra jednou ranou do krku počas verejného podujatia na Utah Valley University. Jeho vraždu ako prejav politického násilia odsúdili lídri po celom svete. Pápež Lev XIV. v utorok v tejto súvislosti vyjadril znepokojenie.
Muža podozrivého z vraždy Kirka identifikovali ako 22-ročného Tylera Robinsona, ktoré zadržali minulý štvrtok. Odvtedy je vo väzbe bez možnosti prepustenia na kauciu a podľa úradov odmieta spolupracovať.
Robinson bol obžalovaný celkovo v siedmich bodoch - okrem vraždy s priťažujúcimi okolnosťami aj z trestného činu použitia zbrane a z marenia spravodlivosti.
„Vražda Charlieho Kirka je americkou tragédiou,“ vyhlásil na tlačovej konferencii utahský prokurátor Gray. Podľa neho sa na spúšti zbrane, ktorou útočník na Kirka vystrelil, našla Robinsonova DNA. Robinson podľa neho zahodil pušku a svoje oblečenie a požiadal svojho spolubývajúceho, aby skryl dôkazy.
Zo súdnych spisov podľa agentúr vyplýva, že Robinson zanechal pod klávesnicou odkaz, v ktorom napísal, že Kirka plánoval zabiť, pretože „už mal dosť jeho nenávisti“, a po streľbe sa k spáchaniu vraždy údajne priznal.
Federálny úrady pre vyšetrovanie (FBI) momentálne podľa svojho šéfa Kasha Patela preveruje aj skupinovú konverzáciu na platforme Discord, ktorej účastníkom bol aj Robinson. Ten sa má v utorok popoludní miestneho času na diaľku zúčastniť na súdnom pojednávaní.
Tridsaťjedenročný Kirk bol známy tým, že sa často púšťal do kultúrnych a politických sporov, ostro vystupoval proti právam transrodových osôb, popieral klimatické zmeny a o vojne na Ukrajine vyhlásil, že ide len o hraničný spor. Trump tento čin označil za politickú vraždu.
