  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 16.9.2025Meniny má Ľudmila
15°Bratislava

Trumpova vláda schválila prvú dodávku zbraní pre Ukrajinu

  • DNES - 20:50
  • Washington
Trumpova vláda schválila prvú dodávku zbraní pre Ukrajinu

Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa schválila prvé balíky vojenskej pomoci pre Ukrajinu, za ktorú podľa dohody zaplatia spojenci z NATO. Zbrane by mohli byť dodané čoskoro, uviedli v utorok pre agentúru Reuters dva oboznámené zdroje.

Trump v júli oznámil vznik iniciatívy PURL (Zoznam prioritných požiadaviek Ukrajiny). V rámci nej Spojené štáty povolia predaj amerických zbraní európskym krajinám NATO, ktoré ich následne dodajú Ukrajine.

Záväzok zaplatiť za zbrane, ktoré Kyjev potrebuje, avizovali dosiaľ viaceré krajiny. Nemecko, Kanada a Holandsko prisľúbili po približne 500 miliónov dolárov, zatiaľ čo Švédsko, Nórsko a Dánsko uviedli, že takouto čiastkou prispejú spoločne. Ďalšie prostriedky oznámili aj Litva, Lotyšsko či Belgicko.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok uviedol, že v rámci programu sa vyzbierali už viac než dve miliardy dolárov a ohlásená bola ďalšia miliarda a pol.

Námestník amerického ministra obrany pre politiku Elbridge Colby podľa zdrojov schválil až dve dodávky v hodnote 500 miliónov dolárov za každú z nich. Ide tak podľa Reuters o prvé použitie mechanizmu PURL.

Americký prezident v utorok pred odchodom na návštevu Británie vyhlásil, že Zelenskyj „musí uzavrieť dohodu“, a odmietol obviniť šéfa Kremľa Vladimira Putina za neúspech v mierových rokovaniach.

Na tango sú potrební dvaja. Sú to dvaja ľudia, Zelenskyj a Putin, ktorí sa navzájom nenávidia, a vyzerá to tak, že musím sedieť v jednej miestnosti s nimi, pretože oni spolu v jednej miestnosti sedieť nedokážu. Je tam veľká nenávisť,“ povedal Trump.

Zelenskyj v rozhovore pre stanicu Sky News vyzval Trumpa, aby zaujal „jasné stanovisko“ k sankciám voči Rusku a bezpečnostným zárukám pre Ukrajinu s cieľom zastaviť Putina a ukončiť vojnu, ktorá trvá už viac než tri roky. Trump v sobotu avizoval, že je pripravený uvaliť na Rusko rozsiahle sankcie, ak tak urobia všetky členské štáty NATO a ak prestanú nakupovať ropu z Ruska.

Verím, že Donald Trump nám môže poskytnúť dostatočné množstvo protivzdušných obranných systémov a USA ich majú dosť.

Som si istý, že USA môžu uplatniť dostatočné sankcie, aby poškodili ruskú ekonomiku, a navyše Donald Trump má dostatočnú silu, aby sa ho Putin bál,“ uviedol Zelenskyj s tým, že EÚ dosiaľ zaviedla 18 balíkov protiruských sankcií. „Teraz chýba už len silný balík sankcií zo strany USA,“ dodal.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Netanjahu oznámil, že ho koncom septembra v Bielom dome prijme Trump

Netanjahu oznámil, že ho koncom septembra v Bielom dome prijme Trump

DNES - 22:02Zahraničné

Izraelského premiéra Benjamina Netanjahua 29. septembra prijme v Bielom dome americký prezident Donald Trump.

Britská polícia zadržala dvoch mužov za prelety dronmi neďaleko hradu Windsor

Britská polícia zadržala dvoch mužov za prelety dronmi neďaleko hradu Windsor

DNES - 21:52Zahraničné

Britské úrady zadržali dvoch mužov v súvislosti s preletmi civilných dronov v blízkosti hradu Windsor, čím porušili obmedzenia vzdušného priestoru platné počas štátnej návštevy Donalda Trumpa.

Podozrivého v prípade Kirka obžalovali z vraždy, hrozí mu trest smrti

Podozrivého v prípade Kirka obžalovali z vraždy, hrozí mu trest smrti

DNES - 21:33Zahraničné

Podozrivého v prípade zastrelenia amerického konzervatívneho aktivistu Charlieho Kirka v štáte Utah oficiálne obžalovali z vraždy s priťažujúcimi okolnosťami.

Nawrocki: Reparácie od Nemecka by mohli mať formu financovania zbrojoviek

Nawrocki: Reparácie od Nemecka by mohli mať formu financovania zbrojoviek

DNES - 19:57Zahraničné

Poľský prezident oznámil, že znovu otvára otázku nemeckých reparácií a navrhuje, aby ich začiatkom bolo financovanie poľského zbrojárskeho priemyslu a vojenských kapacít v prospech obrany východného krídla NATO.

Vosveteit.sk
Netflix chystá bomby na koniec septembra. Tieto nové filmy a seriály ti nedajú spať a okamžite ťa priklincujú k obrazovkeNetflix chystá bomby na koniec septembra. Tieto nové filmy a seriály ti nedajú spať a okamžite ťa priklincujú k obrazovke
Čas neexistuje tak, ako si myslíš. Fyzici tvrdia, že minulosť, prítomnosť aj budúcnosť sa dejú narazČas neexistuje tak, ako si myslíš. Fyzici tvrdia, že minulosť, prítomnosť aj budúcnosť sa dejú naraz
Rusko posiela na Ukrajinu vylepšené tanky T-72B3M a T-90M. Tvrdí, že sú ešte smrtonosnejšie než predtýmRusko posiela na Ukrajinu vylepšené tanky T-72B3M a T-90M. Tvrdí, že sú ešte smrtonosnejšie než predtým
Stačí zmeniť jedno skryté nastavenie v tvojom Android telefóne a internet ti pôjde zásadne rýchlejšieStačí zmeniť jedno skryté nastavenie v tvojom Android telefóne a internet ti pôjde zásadne rýchlejšie
Oskarmi ocenený veľkofilm Brutalista dorazil online. Od dneška je dostupný pre všetkých filmových fanúšikovOskarmi ocenený veľkofilm Brutalista dorazil online. Od dneška je dostupný pre všetkých filmových fanúšikov
Vedci odhalili jadrový motor, ktorý skráti cestu na Mars na pol roka a otvorí bránu k vzdialeným planetámVedci odhalili jadrový motor, ktorý skráti cestu na Mars na pol roka a otvorí bránu k vzdialeným planetám
Viac ako 40 % počítačov s Windowsom „umiera“. Už o pár dní skončia na smetisku dejín. Milióny používateľov čaká šokViac ako 40 % počítačov s Windowsom „umiera“. Už o pár dní skončia na smetisku dejín. Milióny používateľov čaká šok
Takto ti vedia ukradnúť Google aj Microsoft účet bez toho, aby si si to všimol. Hackeri spustili novú zbraň VoidProxy!Takto ti vedia ukradnúť Google aj Microsoft účet bez toho, aby si si to všimol. Hackeri spustili novú zbraň VoidProxy!
Vydanie HyperOS 3 je na spadnutie: Xiaomi testuje nový OS na viac ako 80 zariadeniach, je medzi nimi aj tvoje?Vydanie HyperOS 3 je na spadnutie: Xiaomi testuje nový OS na viac ako 80 zariadeniach, je medzi nimi aj tvoje?
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP